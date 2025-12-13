जेयू: आवास आवंटन में भेदभाव, चहेतों को दिए, अन्य कर्मचारी 7 साल से लगा रहे चक्कर

कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि विवि प्रशासन कुलपति, कुलसचिव, प्रोफेसर्स और वार्डन हाउस की सफाई व मेंटेनेंस पर हर साल लाखों रुपए खर्च करता है। लेकिन तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवासों की हालत बेहद खराब है। कर्मचारियों के आवास में जगह-जगह गंदगी व कचरे के ढेर लगे हुए हैं और कई आवास खाली पड़े हुए हैं। कई आवासों की वर्षों से मरम्मत नहीं होने और नियमित सफाई न होने से वह खंडहर की स्थिति में हैं। यदि खाली पड़े आवासों की मरम्मत और सफाई करा दी जाए तो अधिकांश कर्मचारी तुरंत शिफ्ट होने को तैयार हैं।