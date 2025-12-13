13 दिसंबर 2025,

शनिवार

ग्वालियर

गैस पाइप लाइन लीकेज से भीषण आग से थर्राया एमपी का यह शहर, कई फीट ऊंची लपटों से जान बचाने भागे लोग

Gwalior- कोटेश्वर रोड पर विनय नगर तिराहा के पास हुआ हादसा, अंडरग्राउंड पाइप क्षतिग्रस्त होने से लगी आग

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

deepak deewan

Dec 13, 2025

Gwalior shaken by massive fire due to gas pipeline leak

ग्वालियर में गैस पाइप लाइन लीकेज से भीषण आग लगी- image patrika

Gwalior- मध्यप्रदेश के ग्वालियर में गैस पाइप लाइन लीकेज से भीषण आग लग गई। आग लगते ही अफरा-तफरी मच गई। कई फीट ऊंची लपटों की चपेट में आने से बचने के लिए लोग इधर उधर भागे। कोटेश्वर रोड पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि लापरवाही से खुदाई होने से आग भडक़ी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और अवंतिका गैस पाइप लाइन कंपनी का अमला मौके पर पहुंचा। फायर ब्रिगेड ने पानी डालकर आग पर काबू पाया, वहीं गैस कंपनी ने तत्काल पूरे क्षेत्र की गैस सप्लाई बंद कर दी। हादसे के कारण 300 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए।

कोटेश्वर रोड पर विनय नगर तिराहा के पास शुक्रवार की शाम बड़ा हादसा टल गया। निजी गैस कंपनी द्वारा लाइन डालने के लिए की जा रही खुदाई के दौरान अंडरग्राउंड गैस पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे गैस लीकेज होने लगी। कुछ ही देर में गैस ने आग पकड़ ली और मौके पर कई फीट ऊंची लपटें उठने लगीं।

आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि शाम करीब साढ़े छह बजे किसी ने अनजाने में जलती हुई माचिस की तीली फेंक दी, जिससे गैस ने आग पकड़ ली और कुछ ही पलों में इसने विकराल रूप ले लिया।

आग की लपटें देख लोग घरों से बाहर निकले

स्थानीय निवासी रवि मिश्रा, राजेंद्र वर्मा, विक्रम और रामू सहित अन्य लोगों ने बताया कि आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि दूर से ही दिखाई दे रही थीं। लोगों में ऐसा डर फैला कि कई परिवार घर छोडकऱ बाहर निकल आए।

300 लोग प्रभावित, नहीं बना खाना

आगजनी की इस घटना के चलते 300 से ज्यादा उपभोक्ता सीधे तौर पर प्रभावित हुए। गैस सप्लाई बंद होने से कई घरों में शाम का खाना और चाय तक नहीं बन सकी। लोग देर रात तक गैस कंपनी को फोन कर सप्लाई बहाल करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन देर रात तक गैस सप्लाई चालू नहीं हो सकी थी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार खुदाई के दौरान गैस पाइप लाइन से रिसाव शुरू हो गया था। आसपास के लोगों को तेज बदबू भी आने लगी थी। लोगों ने कंपनी को इसकी सूचना भी दी, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा। लापरवाही का नतीजा यह हुआ भीषण आग लग गई और लोग परेशान होते रहे।

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Dec 2025 09:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / गैस पाइप लाइन लीकेज से भीषण आग से थर्राया एमपी का यह शहर, कई फीट ऊंची लपटों से जान बचाने भागे लोग

