गैस पाइप लाइन लीकेज से भीषण आग से थर्राया एमपी का यह शहर, कई फीट ऊंची लपटों से जान बचाने भागे लोग

Gwalior- मध्यप्रदेश के ग्वालियर में गैस पाइप लाइन लीकेज से भीषण आग लग गई। आग लगते ही अफरा-तफरी मच गई। कई फीट ऊंची लपटों की चपेट में आने से बचने के लिए लोग इधर उधर भागे। कोटेश्वर रोड पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि लापरवाही से खुदाई होने से आग भडक़ी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और अवंतिका गैस पाइप लाइन कंपनी का अमला मौके पर पहुंचा। फायर ब्रिगेड ने पानी डालकर आग पर काबू पाया, वहीं गैस कंपनी ने तत्काल पूरे क्षेत्र की गैस सप्लाई बंद कर दी। हादसे के कारण 300 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए।