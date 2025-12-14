भोपाल-इंदौर में ह्यूमन मिल्क बैंक से मिल रहा नया जीवन, ग्वालियर में प्रस्ताव भेजने के बाद इंतजार

ग्वालियर. प्रदेश में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में भोपाल और इंदौर काफी आगे निकल चुके हैं। इन दोनों शहरों में ह्यूमन मिल्क बैंक और स्पर्म बैंक जैसी जीवन रक्षक सुविधाएं संचालित हो रही हैं, जिससे रोजाना सैकड़ों मरीजों और नवजातों को नई ङ्क्षजदगी मिल रही है। वहीं ग्वालियर में फिलहाल ब्लड बैंक और आई बैंक तक ही सुविधाएं सीमित हैं। इसके चलते गंभीर मरीजों और जरूरतमंद परिवारों को इलाज के लिए अन्य शहरों की ओर रुख करना पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार, खासतौर पर नवजात शिशुओं और गंभीर दुर्घटना पीडि़तों के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।