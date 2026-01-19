ग्वालियर मेले के अखाड़े में शुरू हुआ दांव-पेंच का महासंग्राम

ग्वालियर. माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेले में सोमवार को जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता (दंगल) का शुभारंभ मंगल वाटिका में हुआ। प्रतियोगिता में जिले के नामचीन पहलवानों ने भाग लिया और दमखम का प्रदर्शन किया।

दंगल प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि एसबी त्रिपाठी, सचिव, ग्वालियर व्यापार मेला रहे। अध्यक्षता जोसफ बक्सला, जिला खेल अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में शिशिर श्रीवास्तव, शाकिर नूर (विश्वामित्र अवार्डी), डॉ. कुंवर राज कटारे एवं करमवीर उपस्थित रहे।

प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले पहलवानों को ट्रॉफी एवं नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।