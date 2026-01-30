असिस्टेंट प्रोफेसर ने किया कमाल, कालबेलिया समुदाय की भाषा पर बना दी ‘टॉकिंग डिक्शनरी’

डॉ.संगीता सिंह ने इस परंपरा को बचाने का जिम्मा उठाया और कालबेलिया समुदाय की भाषा, संस्कृति और जीवनशैली का सर्वेक्षण किया। उन्होंने यह कार्य ग्वालियर-चंबल संभाग में स्थित कालबेलिया बस्तियों में जाकर किया गया। यह एक लंबा और कठिन कार्य था, लेकिन उनका उद्देश्य स्पष्ट था- इस समुदाय की धरोहर को संरक्षित करना। डॉ.संगीता ने बताया कि मेरा ये शोध कार्य पूरा करने में छह माह का समय लगा। इस शोध के दौरान कालबेलिया समुदाय के बीच जाकर उनकी भाषा, बोली और संस्कृति को समझने के लिए एक गहन सर्वेक्षण किया। शुरुआत में उन्हें यह काम आसान नहीं लगा, क्योंकि इस समुदाय के लोग अपनी परंपराओं को लेकर बहुत ही सजग और संकोची थे। कई बार लोग उनके काम का मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और उनके साथ घंटों समय बिताया। सर्वेक्षण के दौरान, मैंने यह महसूस किया कि इस समुदाय की भाषा न केवल एक बोली है बल्कि एक पूरी संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने देखा कि समुदाय के लोग सांस्कृतिक गीतों, नृत्य और लोककला के माध्यम से अपनी विरासत को जीवित रखते हैं, लेकिन उनकी भाषा धीरे-धीरे विलुप्त हो रही थी। इसके बाद, उन्होंने इस भाषा को दस्तावेजी रूप देने का निर्णय लिया।