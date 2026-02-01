‘1 लाख रुपए’ धड़ाम से गिरे चांदी के दाम, पुरानी चांदी बेचने वालों के लिए जरुरी खबर…

Silver Rate: चांदी की चमक इन दिनों मध्यम वर्ग और निवेशकों की आंखों में चुभने लगी है। कहने को तो चांदी ने गुरुवार को 4,05,000 रुपए प्रति किलो का नया इतिहास रचा, लेकिन हकीकत यह है कि यह सफेद सोना आम आदमी के लिए गले की फांस बन गया है। जब ग्राहक अपने पुराने गहने बेचने सराफा बाजार पहुंच रहे है, तो कारोबारी या तो साफ मना कर रहे हैं या फिर अपनी मनमानी शर्तों पर औने-पौने दाम लगा रहे हैं। पत्रिका की पड़ताल में सामने आया कि खरीद के समय भारी-भरकम मुनाफा कमाने वाले सराफा कारोबारी अब अस्थिरता का बहाना बनाकर ग्राहकों से कन्नी काट रहे हैं।