लुप्त होती भाषा को बचाने का नवाचार, ग्वालियर के कालबेलिया समुदाय की भाषा पर बनाई ‘टॉकिंग डिक्शनरी’

भाषा, संस्कृति और परंपरा किसी भी समुदाय की पहचान होती है और जब ये खतरे में होती हैं तो उस पहचान को पुन: जीने की जिम्मेदारी हम सभी पर आ जाती है। ऐसा ही कुछ किया ग्वालियर के विजयाराजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की सहायक प्राध्यापक डॉ. संगीता सिंह ने, जिन्होंने कालबेलिया (सपेरा) समुदाय की विलुप्तप्राय भाषा को संरक्षित करने के लिए एक अनूठा नवाचार किया है। उनके इस कार्य ने न केवल इस समुदाय के अस्तित्व को बचाया बल्कि एक ऐसी तकनीकी डिक्शनरी बनाई जो न केवल शब्दों को पढऩे बल्कि सुनने का भी अनुभव देती है। ये मूल शब्दावली विलुप्त होने की कगार पर है। यह 'टॉकिंग डिक्शनरी' आने वाली कई पीढिय़ों को कालबेलिया भाषा के शब्दों के मूलरूप को सरंक्षित करने का कार्य करेगी। इस 'टॉकिंग डिक्शनरी' में 1384 शब्दों का संग्रह किया गया है और कुछ महत्वपूर्ण वाक्य भी रिकॉर्ड किए गए हैं। डॉ.सिंह का ये कार्य आदिवासी लोककला एवं बोली विकास अकादमी और सेल संस्था, लखनऊ के मार्गदर्शन में पूरा हुआ है। इस 'टॉकिंग डिक्शनरी' को प्रदेश सरकार संस्कृति संचालनालय के मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय पोर्टल पर भी डिजिटल रूप में अपलोड किया गया है। हाल ही में गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने डॉ.संगीता सिंह को उनके इस अनूठे कार्य के लिए सम्मानित भी किया है।