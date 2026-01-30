जेसी मिल्स जमीन विवाद: कोर्ट ने कहा– बार-बार समझाने के बाद भी वही दलीलें, दुर्भाग्यपूर्ण

दरअसल मामला जेसी मिल की संपत्तियों विवाद से जुड़ा है। जेसी मिल व मजदूरों, बैंकों के बीच देनदारी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लंबित है। जिसमें जेसी मिल्स की परिसंपत्तियों के परिसमापन की कार्यवाही चल रही है। सुनवाई के दौरान यूको बैंक की ओर से हस्तक्षेप आवेदन पर विचार किया गया। यूको बैंक की ओर से यह दलील दी गई कि परिसमापक के निर्देश पर यह आवेदन दायर किया गया है। बताया गया कि परिसमापक ने 19 अगस्त 2024 को नायब तहसीलदार, लश्कर, ग्वालियर को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई थी। आपत्ति इस बात पर थी कि नायब तहसीलदार ने सर्वे नंबर 376, 383, 386 से 391, 395/1, 396, 427, 430 और 482, कुल 22.597 हेक्टेयर भूमि को शासकीय भूमि के रूप में दर्ज कर दिया। सुनवाई के दौरान यूको बैंक के अधिवक्ता यह स्पष्ट नहीं कर सके कि विवादित भूमि में से कौन-सी जमीन जेसी मिल्स की स्वामित्व वाली थी, कौन-सी राज्य सरकार द्वारा लीज पर दी गई थी और कौन-सी जमीन कस्टम विभाग के नाम दर्ज थी। इसके अलावा यह भी स्पष्ट नहीं किया जा सका कि कस्टम विभाग के नाम दर्ज जमीन पर उसका वास्तविक स्वामित्व है या नहीं। इस पर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट बार-बार स्पष्ट कर चुके हैं कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना मालिकाना हक का प्रमाण नहीं है, इसके बावजूद इस तरह की दलीलें दी जा रही हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।