अपराधों के खिलाड़ी किताबों से करेंगे मंथन, सलाखों में पढाई की तैयारी

कत्ल, लूट, रेप जैसे संगीन अपराधों का कलंक झेल रहे बंदियों की जिदंगी में अब किताबों की आहट सुनाई देगी। इसलिए सलाखों में 10 वीं और 12 वीं की परीक्षा का खाका खींचा जा रहा है। इसके लिए नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ ओपन स्कूल (एनआईओएस) ने कदम बढ़ाया है। जेल अधिकारी कहते हैं बात लगभग पक्की हो चुकी है बस कुछ कागजी खानापूर्ति बची हैं। फिर जेल कारागार के साथ परीक्षा केंद्र भी बनेगी।

ग्वालियर की सेंट्रल जेल में महिला और पुरुष समेत करीब 3200 बंदी हैं। इनमें तमाम बंदी अपराध से निकलना चाहते हैं। लेकिन माली हालत खराब होने की वजह से किताबों से दूर रहे हैं अब इन बंदियों को सलाखों में रह कर भी 10 वीं और 12 वीं की पढाई का मौका मिलेगा इसकी तैयारी हो रही है। इसलिए नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ ओपन स्कूल ने बंदियों को हाइ स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं दिलाने की स्वीकृति भी दी है। बस उनकी टीम का जेल में आकर परीक्षा के आयोजन के लिए जरुरी इंतजाम का जायजा लेना बाकी है।