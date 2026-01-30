झूठी गवाही पर फरियादी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश, पंच गवाह को राहत

प्रकरण की शुरुआत 22 दिसंबर 2014 को हुई, जब ठेकेदार राजेन्द्र सिंह जादौन ने लोकायुक्त कार्यालय, ग्वालियर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि पीडब्ल्यूडी संभाग क्रमांक-1 में पदस्थ बाबू प्रमोद गर्ग उर्फ प्रबुद्ध गर्ग ने स्कूल भवन निर्माण के भुगतान का चेक देने के बदले 7 हजार रुपए रिश्वत मांगी। शिकायत के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने सत्यापन और ट्रैप की प्रक्रिया शुरू की। वॉइस रिकॉर्डर, पंच गवाह और नोटों पर पाउडर लगाने जैसी औपचारिकताएं पूरी की गईं, लेकिन निर्धारित दिन आरोपी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ। बाद में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विशेष न्यायालय में चालान पेश किया गया। अदालत ने 18 जुलाई 2022 को आरोपी प्रमोद गर्ग को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। न्यायालय ने पाया कि फरियादी और गवाहों के बयान एक-दूसरे से मेल नहीं खाते और रिश्वत मांग का आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं हो सका।