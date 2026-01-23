23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

2 लाख में शादी की डील, फेरे लेकर दिया धोखा लुटेरी दुल्हन फरार

दो लाख रुपए में सात फेरे लेकर लुटेरी दुल्हन ससुराल जाते वक्त बीच रास्ते में पति और परिवार को चकमा देकर भाग गई। उसके साथियों ने प्लानिंग से दूल्हे और उसके परिजन को दाल बाजार में घेरा उन्हें मारा पीटा गाड़ी तोड़ी और दुल्हन को लेकर चंपत हो गए। हालांकि बदमाश बच नहीं पाए उनके [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Punit Shrivastava

Jan 23, 2026


दो लाख रुपए में सात फेरे लेकर लुटेरी दुल्हन ससुराल जाते वक्त बीच रास्ते में पति और परिवार को चकमा देकर भाग गई। उसके साथियों ने प्लानिंग से दूल्हे और उसके परिजन को दाल बाजार में घेरा उन्हें मारा पीटा गाड़ी तोड़ी और दुल्हन को लेकर चंपत हो गए। हालांकि बदमाश बच नहीं पाए उनके दो साथियों को देर रात पुलिस ने घेर लिया। जबकि दो फरार हैं।





महेन्द्र पाराशर निवासी शिवपुरी लिंक रोड ने बताया, उन्हें बेटे अस्मित पाराशर (20) की शादी के नाम लूटा गया है। अस्मित शारीरिक रुप से कुछ कमजोर है। उसे बोलने में तकलीफ है। बडे बेटे का डेढ साल पहले निधन हो चुका है। घर में खुशियां वापस लौंटे इसलिए छोटे बेटे अस्मित की शादी करने की कोशिश में थे। राकेश शर्मा निवासी रामनगर, मुरैना से पुराना परिचय है। राकेश ने अस्मित के लिए हजीरा निवासी डॉली का रिश्ता बताया और कहा कि डॉली के पिता का निधन हो चुका है मां को लकवा लगा है। उनके इलाज के लिए दो लाख रुपए की जरुरत है। डॉली का जीजा बंटी धाकड़ उसकी शादी करेगा लेकिन डॉली की मां के इलाज के लिए पैसा देना पड़ेगा।


महेन्द्र ने बताया, बुधवार को हजीरा जाकर डॉली से बात की। बेटे के लिए वह योग्य वधु दिखी तो रिश्ते के लिए राजी हो गए। शुक्रवार को दोनों की कोर्ट मैरिज कराई। लेकिन यहां बंटी ने शादी की कार्रवाई पूरी होने से पहले ही पैसे देने की बातेंं शुुरु कर दीं तो कुछ शक हुआ लेकिन नजरअंदाज कर दिया।

विदा कराई रास्ते में घेरा, दुल्हन भागी

महेन्द्र ने बताया, कोर्ट से शादी कर घर लौट रहे थे दालबाजार से निकलते वक्त चार पांच लोगों ने आकर उनकी कार को घेर लिया। उनसे पत्नी और अस्मित से मारपीट की। कार से डॉली को उतारा बोले हमारी बहन को ऐसे कैसे ले जा रहे हो। इन लोगों का विरोध किया तो हमलावरों ने कार तोड़ी। उनका इशारा मिलते ही डॉली बदमाशों की गाड़ी पर बैठकर भाग गई।

ठग गैंग की हरकत, दो पकड़े

कोतवाली थाना प्रभारी मोहनी वर्मा ने बताया, महेन्द्र पाराशर के साथ वारदात प्लानिंग से हुई है। इसमें दुल्हन बनी जालसाज और उसके साथी शामिल हैं। इनमें बंटी धाकड पुत्र शिवनारायण निवासी परसौटा ,मुरैना और हीरा ठाकुर को दबोच लिया है । जबकि हीरा ठाकुर की पत्नी शिवानी और डॉली को तलाशा जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 12:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 2 लाख में शादी की डील, फेरे लेकर दिया धोखा लुटेरी दुल्हन फरार

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अवैध कॉलोनियों पर फिर चलेगा निगम का बुलडोजर, कलेक्टर–एसपी को निगम ने लिखा पत्र

nagar nigam illegal construction complaint
ग्वालियर

जिस युवती का हुआ अपहरण वो खुद निकली लुटेरी दुल्हन, सामने आया फर्जी किडनैपिंग का वीडियो

Fake Kidnapping Case
ग्वालियर

सामाजिक समरसता और राष्ट्र सशक्तिकरण के लिए जरूरी हैं खेल: प्रवीण पाठक

समाचार

बादलों की दस्तक, फिर लौटेगी सर्दी, 25 से कोहरा छाने की संभावना, क्योंकि हवा में आ रही नमी

ग्वालियर

कुश्ती में पहलवानों ने दिखाया दम

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.