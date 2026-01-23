2 लाख में शादी की डील, फेरे लेकर दिया धोखा लुटेरी दुल्हन फरार

दो लाख रुपए में सात फेरे लेकर लुटेरी दुल्हन ससुराल जाते वक्त बीच रास्ते में पति और परिवार को चकमा देकर भाग गई। उसके साथियों ने प्लानिंग से दूल्हे और उसके परिजन को दाल बाजार में घेरा उन्हें मारा पीटा गाड़ी तोड़ी और दुल्हन को लेकर चंपत हो गए। हालांकि बदमाश बच नहीं पाए उनके दो साथियों को देर रात पुलिस ने घेर लिया। जबकि दो फरार हैं।
महेन्द्र पाराशर निवासी शिवपुरी लिंक रोड ने बताया, उन्हें बेटे अस्मित पाराशर (20) की शादी के नाम लूटा गया है। अस्मित शारीरिक रुप से कुछ कमजोर है। उसे बोलने में तकलीफ है। बडे बेटे का डेढ साल पहले निधन हो चुका है। घर में खुशियां वापस लौंटे इसलिए छोटे बेटे अस्मित की शादी करने की कोशिश में थे। राकेश शर्मा निवासी रामनगर, मुरैना से पुराना परिचय है। राकेश ने अस्मित के लिए हजीरा निवासी डॉली का रिश्ता बताया और कहा कि डॉली के पिता का निधन हो चुका है मां को लकवा लगा है। उनके इलाज के लिए दो लाख रुपए की जरुरत है। डॉली का जीजा बंटी धाकड़ उसकी शादी करेगा लेकिन डॉली की मां के इलाज के लिए पैसा देना पड़ेगा।
महेन्द्र ने बताया, बुधवार को हजीरा जाकर डॉली से बात की। बेटे के लिए वह योग्य वधु दिखी तो रिश्ते के लिए राजी हो गए। शुक्रवार को दोनों की कोर्ट मैरिज कराई। लेकिन यहां बंटी ने शादी की कार्रवाई पूरी होने से पहले ही पैसे देने की बातेंं शुुरु कर दीं तो कुछ शक हुआ लेकिन नजरअंदाज कर दिया।
विदा कराई रास्ते में घेरा, दुल्हन भागी
महेन्द्र ने बताया, कोर्ट से शादी कर घर लौट रहे थे दालबाजार से निकलते वक्त चार पांच लोगों ने आकर उनकी कार को घेर लिया। उनसे पत्नी और अस्मित से मारपीट की। कार से डॉली को उतारा बोले हमारी बहन को ऐसे कैसे ले जा रहे हो। इन लोगों का विरोध किया तो हमलावरों ने कार तोड़ी। उनका इशारा मिलते ही डॉली बदमाशों की गाड़ी पर बैठकर भाग गई।
ठग गैंग की हरकत, दो पकड़े
कोतवाली थाना प्रभारी मोहनी वर्मा ने बताया, महेन्द्र पाराशर के साथ वारदात प्लानिंग से हुई है। इसमें दुल्हन बनी जालसाज और उसके साथी शामिल हैं। इनमें बंटी धाकड पुत्र शिवनारायण निवासी परसौटा ,मुरैना और हीरा ठाकुर को दबोच लिया है । जबकि हीरा ठाकुर की पत्नी शिवानी और डॉली को तलाशा जा रहा है।
