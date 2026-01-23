2 लाख में शादी की डील, फेरे लेकर दिया धोखा लुटेरी दुल्हन फरार

दो लाख रुपए में सात फेरे लेकर लुटेरी दुल्हन ससुराल जाते वक्त बीच रास्ते में पति और परिवार को चकमा देकर भाग गई। उसके साथियों ने प्लानिंग से दूल्हे और उसके परिजन को दाल बाजार में घेरा उन्हें मारा पीटा गाड़ी तोड़ी और दुल्हन को लेकर चंपत हो गए। हालांकि बदमाश बच नहीं पाए उनके दो साथियों को देर रात पुलिस ने घेर लिया। जबकि दो फरार हैं।

महेन्द्र पाराशर निवासी शिवपुरी लिंक रोड ने बताया, उन्हें बेटे अस्मित पाराशर (20) की शादी के नाम लूटा गया है। अस्मित शारीरिक रुप से कुछ कमजोर है। उसे बोलने में तकलीफ है। बडे बेटे का डेढ साल पहले निधन हो चुका है। घर में खुशियां वापस लौंटे इसलिए छोटे बेटे अस्मित की शादी करने की कोशिश में थे। राकेश शर्मा निवासी रामनगर, मुरैना से पुराना परिचय है। राकेश ने अस्मित के लिए हजीरा निवासी डॉली का रिश्ता बताया और कहा कि डॉली के पिता का निधन हो चुका है मां को लकवा लगा है। उनके इलाज के लिए दो लाख रुपए की जरुरत है। डॉली का जीजा बंटी धाकड़ उसकी शादी करेगा लेकिन डॉली की मां के इलाज के लिए पैसा देना पड़ेगा।