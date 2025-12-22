विदेशों में बैठे साइबर फ्रॉड दिल्ली-मुंबई के सीबीआइ आइबी दफ्तरों का माहौल खींच एमपी में कर रहे ठगी

प्रदेश में इस साल साइबर ठगों ने 26 हजार 99 लोगों के बैंक खातों में सेंध लगाकर करीब 298 करोड़ रुपए की ठगी की है। पुलिस और साइबर सेल की पूरी कोशिशों के बावजूद अब तक केवल 34 करोड़ रुपए ही वापस कराए जा सके हैं। साइबर एक्सपर्ट बताते हैं कि पहले झारखंड का जामताड़ा ऑनलाइन फ्रॉड का बड़ा केंद्र माना जाता था, लेकिन अब अधिकतर ठगी के तार इंडोनेशिया, दुबई, बैंकॉक, मलेशिया और अफ्रीकी देशों से जुड़े सामने आ रहे हैं। विदेशों तक नेटवर्क फैलने से ठगी की रकम की रिकवरी और मुश्किल हो गई है।