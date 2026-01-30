डेयरी पर डाला छापा, रिफाइंड ऑइल-आरएम कैमिकल से बना रहे थे सिंथेटिक दूध

मुरैना। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गुरुवार सुबह माताबसैया थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में एक घर में संचालित दूध डेयरी पर छापा मारा। मौके पर रिफाइंड ऑइल और आरएम कैमिकल की मिलावट कर सिंथेटिक दूध का निर्माण किया जा रहा था।

फूड सेफ्टी ऑफिसर अवनीश कुमार गुप्ता, अनिल प्रताप सिंह परिहार की टीम ने गुरुवार सुबह 8.45 बजे जगतपुर गांव में अशोक सिंह कुशवाह के मकान में संचालित दूध डेयरी पर छापा मारा। मौके पर रिफाइंड ऑइल और आरएम कैमिकल की मदद से सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा था। टीम ने मौके से 15 किग्रा रिफाइंड ऑइल, तीन टिन में भरा आरएम कैमिकल जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके पर दूध के तीन और रिफाइंड पाम ऑइल, आरएम कैमिकल के एक-एक सैंपल लिए। इन सैंपलों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने डेयरी के पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।