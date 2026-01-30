डेयरी पर डाला छापा, रिफाइंड ऑइल-आरएम कैमिकल से बना रहे थे सिंथेटिक दूध

मुरैना। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गुरुवार सुबह माताबसैया थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में एक घर में संचालित दूध डेयरी पर छापा मारा। मौके पर रिफाइंड ऑइल और आरएम कैमिकल की मिलावट कर सिंथेटिक दूध का निर्माण किया जा रहा था।
फूड सेफ्टी ऑफिसर अवनीश कुमार गुप्ता, अनिल प्रताप सिंह परिहार की टीम ने गुरुवार सुबह 8.45 बजे जगतपुर गांव में अशोक सिंह कुशवाह के मकान में संचालित दूध डेयरी पर छापा मारा। मौके पर रिफाइंड ऑइल और आरएम कैमिकल की मदद से सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा था। टीम ने मौके से 15 किग्रा रिफाइंड ऑइल, तीन टिन में भरा आरएम कैमिकल जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके पर दूध के तीन और रिफाइंड पाम ऑइल, आरएम कैमिकल के एक-एक सैंपल लिए। इन सैंपलों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने डेयरी के पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
फूड सेफ्टी विभाग द्वारा अभियान चलाकर बूंदी-बेसन के लड्डू, मिल्क सहित खाने-पीने की चीजों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे। गुरुवार को सात सैंपल की जांच रिपोर्ट फेल होकर आई है। इनमें दुर्गापुरी कॉलोनी से लिए गए बूंदी के लड्डू, लक्षा इंटरप्राइजेज रानपुर अंबाह का मिल्क केक, कामेश अग्रवाल दत्तपुरा मुरैना का फ्रेश हाजमा जीरा, सोनू इंडस्ट्रीज बानमोर का रिफाइंड ऑइल और सांवरिया मिष्ठान भंडार बैरियर का चूरमा का लड्डू अवमानक यानि न खाने योग्य पाया गया है। इसी प्रकार राधेश्याम मिष्ठान भंडार भगत ङ्क्षसह कॉलोनी जौरा के बेसन के लड्डू का सैंपल असुरक्षित श्रेणी का निकला। इसके अलावा यादव मसाला केंद्र सब्जी मंडी मुरैना से लिए गए लाल मिर्च पाउडर भी खराब गुणवत्ता की निकली।
