हर पार्क की बनेगी डिजिटल कुंडली -एक क्लिक में सेहत, सुविधाएं और हरियाली का पूरा डेटा

ग्वालियर. नगर निगम अब शहर के पार्कों को सिर्फ हरा-भरा रखने तक सीमित नहीं रखना चाहता। उन्हें डिजिटल पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। शहर के करीब 250 पार्कों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस पहल के बाद ग्वालियर का हर पार्क केवल सैर-सपाटे की जगह नहीं, बल्कि डेटा-संपन्न ग्रीन जोन बन जाएगा। डिजिटल मैनिंग के जरिए हर पार्क में मौजूद पेड़ों की पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। किस पार्क में कितने पेड़ हैं, कौन-सी प्रजाति के हैं, कितने छायादार, फलदार या औषधीय पेड़ मौजूद हैं—यह सब कुछ अब एक क्लिक पर देखा जा सकेगा।