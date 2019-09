ग्वालियर-चंबल संभाग के पहले सोलर प्लांट में बनेगी 30 मेगावाट बिजली बनना, टाटा एनर्जी कंपनी का है प्लांट

first solar plant for power generation of gwalior chambal region: शहर से 20 किलोमीटर दूर ग्राम चिटोरा के पास ग्वालियर-चंबल संभाग के पहले सोलर प्लांट का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें हर घंटे 180 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। पहले चरण में 30 मेगावाट बिजली बनने का काम अक्टूबर माह से शुरू हो जाएगा।