BREAKING: MP की कोर्ट ने सिंगर अदनान सामी को भेजा नोटिस

दरअसल, नवंबर 2022 को अदनान सामी का ग्वालियर में शो का आयोजन होना था। इस शो की आयोजक लावन्या सक्सेना थी। लावन्या ने अदनान सामी (Adnan Sami) के खिलाफ आरोप लगाया कि उन्होंने 17.62 लाख रुपए की एडवांस पेमेंट लेने के बाद भी ग्वालियर में शो नहीं किया। लावन्या ने एडीजे कोर्ट में इसकी शिकायत की। शिकायत में लावन्या ने बताया कि लाइव शो के लिए 33 लाख में डील फाइनल हुई थी। अदनान सामी ने अपने मैनेजर के जरिए एडवांस के तौर पर 17.62 लाख लिए लेकिन बाद में शो कैंसिल कर दिया। लावन्या ने जब एडवांस पेमेंट की रकम वापस मांगी तो वह उन्हें नहीं मिली। इसके बाद लावन्या ने धोखाधड़ी का केस दर्ज करने के लिए पुलिस से बात की लेकिन उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं करने पर ये केस एडीजे कोर्ट में गया।