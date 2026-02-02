2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

ग्वालियर की हवा ने तोड़ा तीन साल का रिकॉर्ड, पहली बार एक्यूआई भोपाल और इंदौर से नीचे

ग्वालियर. लगातार प्रदूषण के लिए बदनाम रहने वाले ग्वालियर के लिए फरवरी माह ने राहत भरी खबर दी है। बीते तीन साल में पहली बार फरवरी महीने में ग्वालियर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) प्रदेश के बड़े शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर से भी बेहतर दर्ज किया गया है। जबकि प्रदेश के छोटे शहर भी [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rizwan Khan

Feb 02, 2026

ग्वालियर. लगातार प्रदूषण के लिए बदनाम रहने वाले ग्वालियर के लिए फरवरी माह ने राहत भरी खबर दी है। बीते तीन साल में पहली बार फरवरी महीने में ग्वालियर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) प्रदेश के बड़े शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर से भी बेहतर दर्ज किया गया है। जबकि प्रदेश के छोटे शहर भी एक्यूआई में टॉप पर बने हुए है और वहां पर प्रदूषण काफी है। यह आकंड़े प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर ऐप पर दर्ज है। वहीं मौसम विशेषज्ञों के अनुसार हालिया बारिश और मौसम साफ होने के चलते ग्वालियर की हवा में उल्लेखनीय सुधार आया है। जबकि हर साल फरवरी में ग्वालियर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शुमार रहता था, वहीं इस बार स्थिति उलट गई है।

तीन साल से फरवरी में टॉप पर रहता था प्रदूषण

गौरतलब है कि ग्वालियर बीते तीन वर्षों से फरवरी माह में लगातार उच्च प्रदूषण स्तर के कारण सुर्खियों में रहा है। कई बार शहर का आंकड़ा 200 के पार पहुंच चुका है और इसे नॉन-अटेनमेंट सिटी भी घोषित किया जा चुका है।

प्रदेश के बड़े शहरों से बेहतर रहा ग्वालियर

ङ्क्षसगरौली 313
रतलाम 160
उज्जैन 158
कटनी 121
इंदौर 112
जबलपुर 100
भोपाल 99
सागर 76
ग्वालियर 69
नोट : यह आंकड़ें प्रदूषण बोर्ड के समीर ऐप से लिए गए हैं।

कायम राहत स्थायी या क्षणिक

हालांकि यह सुधार ग्वालियर के लिए सकारात्मक संकेत है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है क्या यह सुधार स्थायी होगा या सिर्फ मौसम की मेहरबानी क्या प्रदूषण कम करने के लिए प्रशासन स्थायी कदम उठाएगा। फिलहाल ग्वालियर की हवा ने लोगों को सांस लेने का मौका जरूर दिया है, लेकिन असली परीक्षा आने वाले दिनों में होगी।

बीते तीन साल में फरवरी का रिकॉर्ड

2023- 120
2024- 152
2025- 102
2026- 72

मौसम साफ होने से प्रदूषण कणों का स्तर कम

विशेषज्ञ प्रोफेसर सुयश कुमार ने बताया कि हाल में हुई बारिश, हवा की गति बढऩे और मौसम साफ रहने से धूल व प्रदूषक कणों का स्तर कम हुआ, जिससे एक्यूआई में में तेजी से सुधार दर्ज किया गया। जबकि बीते तीन सालों में देखे तो फरवरी में एक्यूआई 100 से 200 के बीच ही रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

02 Feb 2026 05:56 pm

Published on:

02 Feb 2026 05:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ग्वालियर की हवा ने तोड़ा तीन साल का रिकॉर्ड, पहली बार एक्यूआई भोपाल और इंदौर से नीचे
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्वालियर में गंदे पानी की सप्लाई से हाहाकार, छह वार्डों में सीवरयुक्त पानी पहुंचा

​शिंदे की छावनी पर रविवार की शाम को पानी की लाइन अचानक फूट गई। इससे सडक़ पर एक लाख लीटर के करीब पानी बर्बाद हो गया।
समाचार

पत्रिका ने पड़ताल की तो शहर में सामने आया चौंकाने वाला सच, डबल मुनाफे के चक्कर में जान से खिलवाड़

ग्वालियर

रात 12 बजे पांच बदमाशों ने गेस्ट हाउस पर बरसाईं गोलियां

पॉश कॉलोनी आनंद नगर में दहशत, फायरिंग से पहले शराबखोरी; दो आरोपी गिरफ्तार
समाचार

जेयू रैगिंग केस में 8 सीनियर छात्र दोषी, आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा से वंचित, चेतावनी पत्र जारी

जेयू रैगिंग केस में 8 सीनियर छात्र दोषी, आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा से वंचित, चेतावनी पत्र जारी
ग्वालियर

RTO के नाम से आई APK फाइल, डाउनलोड करते ही उड़ गए लाखों रूपये

cybercrime
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.