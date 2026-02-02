RTO के नाम से आई APK फाइल, डाउनलोड करते ही उड़ गए लाखों रूपये

शिवनारायण ने बताया 22 जनवरी की शाम पेटीएम से खाते का बैलेंस चैक किया तो उसमें 1 रुपया जमा पता चला। जबकि एकाउंट में 90 हजार 13 रुपए थे तो माथा ठनका बेटे से पूछा तो उसने भी पैसा निकालने से मना किया। तब बैंक जाकर पता लगाया तो होश उड़ गए। पता चला कि खाता तो खाली हो चुका है। उनके नाम से 5 लाख रुपए का जंबो लोन और 66 हजार 703 रुपए का इंस्टेंट लोन भी लिया गया है। ठगी का पता चलने पर ई जीरो पर एफआइआर दर्ज की।