25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

BasketballM: भावनगर के हाथों हारकर जीवाजी ग्वालियर खिताबी दौड़ से बाहर

भावनगर के हाथों हारकर जीवाजी ग्वालियर खिताबी दौड़ से बाहर ग्वालियर. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई) में चल रही AIU वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता के तीसरे दिन जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर को एमकेबीएसयू भावनगर के खिलाफ 30–60 से हार झेलनी पड़ी। इस पराजय के साथ जीवाजी टीम खिताबी रेस से बाहर हो [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Dec 25, 2025

वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता

भावनगर के हाथों हारकर जीवाजी ग्वालियर खिताबी दौड़ से बाहर

ग्वालियर. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई) में चल रही AIU वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता के तीसरे दिन जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर को एमकेबीएसयू भावनगर के खिलाफ 30–60 से हार झेलनी पड़ी। इस पराजय के साथ जीवाजी टीम खिताबी रेस से बाहर हो गई। मुकाबले रोमांचक और कड़ी प्रतिस्पर्धा से भरे रहे, जबकि कई टीमों ने अगले चरण के लिए अपनी स्थिति मजबूत की।

प्रमुख परिणाम

  • राजस्थान विश्वविद्यालय ने आरडीवी जबलपुर को 84–69 से हराया
  • एमकेबीएसयू भावनगर ने जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर को 60–30 से मात दी
  • सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय ने गुजरात विद्यापीठ को 47–00 से हराया
  • सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय, मुंबई ने जेएनवी जोधपुर को 47–44 से पराजित किया
  • शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विश्वविद्यालय को 62–28 से हराया
  • पारुल विश्वविद्यालय, वडोदरा ने एनआईआईटी विश्वविद्यालय राजस्थान को 42–17 से हराया
  • मुंबई विश्वविद्यालय ने डीवाई पटेल विश्वविद्यालय पुणे को 30–10 से मात दी
  • एसजीएसयू देसर ने सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय को 42–30 से हराया
  • मुंबई विश्वविद्यालय ने पुणे विश्वविद्यालय को 49–44 से हराया
  • राजस्थान विश्वविद्यालय ने एमकेबीएसयू भावनगर को 78–66 से हराया
  • शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर ने पारुल विश्वविद्यालय को 70–35 से मात दी

आजके निर्णायक मुकाबले

  • एलएनआईपीई ग्वालियर बनाम एसजीएसयू देसर — सुबह 08:00 बजे (कोर्ट 1)
  • एमजीएसयू बीकानेर बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय09:30 बजे (कोर्ट 1)
  • मुंबई विश्वविद्यालय बनाम डीएवी इंदौर08:00 बजे (कोर्ट 3)
  • शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर बनाम ढ्ढञ्जरू ग्वालियर09:30 बजे (कोर्ट 3)

ChatGPT can make mis

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Dec 2025 10:35 pm

Published on:

25 Dec 2025 10:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / BasketballM: भावनगर के हाथों हारकर जीवाजी ग्वालियर खिताबी दौड़ से बाहर

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मेला मैदान के विशाल मंच पर विश्व विख्यात गायक कैलाश खेर ने देशभक्ति, सूफियाना और भावपूर्ण गीतों की प्रस्तुति दी।

ग्वालियर

एएसआइ ने शर्तों पर दी थी मंजूरी, सफाई नहीं की तो 30 हजार की धरोहर राशि कटेगी, छह दिन बाद भी पसरी गंदगी

tansen samaroh
ग्वालियर

युवतियों को 7 दिन की ट्रेनिंग, वकील बनकर भरोसा दिलाता था सरगना

ग्वालियर

अटल जयंती पर MP ने रचा इतिहास, एक झटके में 2 लाख करोड़ का निवेश करने वाला पहला राज्य बना

MP news Amit Shah Give big gift to MP on Atal Bihari Vajpayee Jayanti 2025
ग्वालियर

पुरानी पेंशन को लेकर हाइकोर्ट ने कहा… 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्ति, तो हक नहीं

pension scheme
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.