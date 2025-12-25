BasketballM: भावनगर के हाथों हारकर जीवाजी ग्वालियर खिताबी दौड़ से बाहर

वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता
ग्वालियर. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई) में चल रही AIU वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता के तीसरे दिन जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर को एमकेबीएसयू भावनगर के खिलाफ 30–60 से हार झेलनी पड़ी। इस पराजय के साथ जीवाजी टीम खिताबी रेस से बाहर हो गई। मुकाबले रोमांचक और कड़ी प्रतिस्पर्धा से भरे रहे, जबकि कई टीमों ने अगले चरण के लिए अपनी स्थिति मजबूत की।
