ज्योतिरादित्य के समर्थन में लगे पोस्टर, लिखा- सोनिया किसी के दवाब में आए बिना सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाएं

ग्वालियर. मध्यप्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। ग्वालियर शहर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर सिंधिया समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं। वहीं, दूसरी तरफ दतिया और भिंड में सिंधिया के समर्थन के लिए कार्यकर्ता हवन और पूजन कर रहे हैं।



क्या लिखा है पोस्टर में

पोस्टर में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की फोटो लगी है। पोस्टर में कांग्रेस नेता नरेश आडवानी की भी फोटो लगाई गई है। वहीं, पोस्टर में लिखा है- अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी किसी के दबाव में ना आएं मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बनाए।

Madhya Pradesh: Hoardings, requesting Congress party's Interim President Sonia Gandhi to make Jyotiraditya Scindia MP Congress chief, seen in Gwalior. pic.twitter.com/uXyh7kJFmu