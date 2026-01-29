सरफेसी में बिना डीएम की मदद के वैध कब्जा वैध, डीआरटी–डीआरएटी के आदेश हाईकोर्ट ने किए निरस्त

मामला यूको बैंक और आशा ऑयल इंडस्ट्रीज मालनपुर से जुड़ा है। बैंक ने करीब 5 करोड़ रुपये के ऋण की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी। ऋण खाते को 31 अक्टूबर 2018 को एनपीए घोषित किया गया था। इसके बाद बैंक ने नियमों के अनुसार नोटिस जारी कर संपत्तियों पर कब्जा लिया और नीलामी प्रक्रिया शुरू की। हालांकि, डीआरटी जबलपुर ने 28 सितंबर 2021 को बैंक को आदेश दिया था कि वह उधारकर्ताओं को संपत्तियों का भौतिक कब्जा लौटाए और नीलामी खरीदार की जमा राशि वापस करे। इस आदेश को डीआरएटी इलाहाबाद ने भी 14 मई 2025 को बरकरार रखा।