रेप पीड़िता ने की खुदकुशी, आरोपी की मां दे रही थी धमकी

ग्वालियर/ मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक रेप पीड़िता ने खुदकुशी कर ली है। पीड़िता को आरोपी के परिवार और उसकी मां लगातार समझौता के लिए धमकी दे रहे थे। खुदकुशी से पहले भी आरोपी की मां ने पीड़िता को जाकर धमकी दिया था। साथ ही परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। आरोपी उस्मान खान जेल में है, कोर्ट में इस मामले को लेकर 18 अक्टूबर को फिर सुनवाई थी।

दरअसल, पीड़िता ने ग्वालियर के जनकगंज इलाके में खुदकुशी की है। आरोपी की मां मुन्नी लगातार पीड़िता और उसके परिवार पर समझौते के लिए दबाव बना रही थी। इसके लिए घर जाकर उसे और उसके परिवार के लोगों को धमकी देती थी। ऐसा नहीं करने पर परिवार को मारने की धमकी आरोपी के परिजन देते। इससे परेशान होकार उसने खुदकुशी की है।

Madhya Pradesh: A rape victim committed suicide today by hanging herself in Janak Ganj area in Gwalior, allegedly because of the pressure that was being built on her by the accused & his family.