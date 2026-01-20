20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

स्थायी श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत, वर्गीकरण तिथि से मिलेगा न्यूनतम वेतनमान

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने स्थायी श्रेणी में वर्गीकृत कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि स्थायी श्रेणी कर्मचारियों को उनकी वर्गीकरण की तिथि से ही न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता दिया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन शर्तों को निरस्त कर दिया है, जिनके [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Jan 20, 2026

हाईकोर्ट ने वेतन सीमित करने वाली शर्तें की निरस्त, 120 दिन में लाभ देने के निर्देश, 75 याचिकाओं का किया निराकरण

हाईकोर्ट ने वेतन सीमित करने वाली शर्तें की निरस्त, 120 दिन में लाभ देने के निर्देश, 75 याचिकाओं का किया निराकरण

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने स्थायी श्रेणी में वर्गीकृत कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि स्थायी श्रेणी कर्मचारियों को उनकी वर्गीकरण की तिथि से ही न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता दिया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन शर्तों को निरस्त कर दिया है, जिनके जरिए विभागों द्वारा वेतनमान के लाभ को सीमित किया जा रहा था। यह निर्णय न्यायमूर्ति आशीष श्रोती द्वारा जल संसाधन विभाग सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ओर से दायर 75 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद दिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के रामनरेश रावत बनाम अश्विनी राय प्रकरण में तय सिद्धांतों के अनुसार न्यूनतम वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

हाईकोर्ट ने कहा कि स्थायी श्रेणी कर्मचारी और नियमित कर्मचारी की स्थिति भले ही समान न हो, लेकिन स्थायी श्रेणी कर्मचारी को न्यूनतम वेतनमान देने का अधिकार कानून से प्राप्त है। किसी भी आदेश में जो शर्त इस अधिकार पर रोक लगाती है, वह असंवैधानिक और अवैध मानी जाएगी। कोर्ट ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसे प्रतिबंधात्मक प्रावधान लागू नहीं रह सकते। जल संसाधन विभाग के स्थायी श्रेणी कर्मचारियों को वर्गीकरण की तिथि से न्यूनतम वेतनमान का लाभ मिलेगा। अन्य विभागों के कर्मचारियों के मामलों में, यदि शासन ने पृथक निर्णय नहीं लिया है, तो उन्हें दावा प्रस्तुत करने से तीन वर्ष पूर्व की अवधि से यह लाभ दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि एरियर राशि पर कर्मचारियों को ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा। संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से 120 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी कर लाभ प्रदान किया जाए। इस फैसले को राज्यभर के हजारों स्थायी श्रेणी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से वे न्यूनतम वेतनमान को लेकर न्यायालय की शरण में थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 11:26 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / स्थायी श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत, वर्गीकरण तिथि से मिलेगा न्यूनतम वेतनमान

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

125 करोड़ फूंके, फिर भी प्रदूषण घटाने के तमाम दावे फेल, नॉन-अटेनमेंट सिटी घोषित

Air Quality Standards in gwalior
ग्वालियर

फोन पर शादी का न्योता मिले तो APK क्लिक करने से पहले सावधान! बैंक खाता हो जाएगा खाली

Cyber Fraud
ग्वालियर

MP 150 प्रतिशत तक महंगी होगी प्रॉपर्टी, कलेक्टर गाइडलाइन तैयार!

MP News Gwalior Collector Guideline Land-Property Rates Hike Update
ग्वालियर

बेटियों ने दी पिता को मुखाग्नि, अंतिम संस्कार की परंपरा निभाकर दिया समाज को संदेश

बेटियों ने दी पिता को मुखाग्नि, अंतिम संस्कार की परंपरा निभाकर दिया समाज को संदेश
ग्वालियर

आयुर्वेद चिकित्सालय में सौ सीट करने की तैयारी, इसके हिसाब से हॉस्टल होगा तैयार

आयुर्वेद चिकित्सालय में सौ सीट करने की तैयारी, इसके हिसाब से हॉस्टल होगा तैयार
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.