AI खा गया धोखा, ‘गेहूं’ को बताया… ‘सरसों’

MP News: आधुनिक तकनीक एआइ सैटेलाइट सर्वे के भरोसे खेती का आकलन करने वाले सिस्टम ने किसानों को मुसीबत में डाल दिया है। जिस खेत में गेहूं की फसल लहलहा रही थी, आसमान से ली गई तस्वीरों ने उसे सरसों बता दिया और जहां फसल कट चुकी थी, उसे खाली प्लॉट दर्ज कर दिया। इस तकनीकी अंधेरे के कारण हजारों किसानों के पंजीयन असत्यापित होकर निरस्त हो गए हैं। अब हालात ये हैं कि किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें मजबूरी में मंडी का रुख करना पड़ रहा है।