17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

AI खा गया धोखा, ‘गेहूं’ को बताया… ‘सरसों’

MP News: किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें मजबूरी में मंडी का रुख करना पड़ रहा है।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Apr 17, 2026

Modern AI Satellite

Modern AI Satellite प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)

MP News: आधुनिक तकनीक एआइ सैटेलाइट सर्वे के भरोसे खेती का आकलन करने वाले सिस्टम ने किसानों को मुसीबत में डाल दिया है। जिस खेत में गेहूं की फसल लहलहा रही थी, आसमान से ली गई तस्वीरों ने उसे सरसों बता दिया और जहां फसल कट चुकी थी, उसे खाली प्लॉट दर्ज कर दिया। इस तकनीकी अंधेरे के कारण हजारों किसानों के पंजीयन असत्यापित होकर निरस्त हो गए हैं। अब हालात ये हैं कि किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें मजबूरी में मंडी का रुख करना पड़ रहा है।

प्रशासनिक अमले ने जब मुरार, भितरवार और डबरा में भौतिक सत्यापन किया, तो सर्वे की पोल खुल गई। रिपोर्ट के बाद आरआइ-पटवारी सत्यापन के लिए फील्ड में उतरे। मुरार ब्लॉक में भौतिक सर्वे पूरा हो चुका है, जहां 90 प्रतिशत खेतों में गेहूं पाया गया, जबकि सैटेलाइट रिपोर्ट कुछ और ही कह रही थी। डबरा-भितरवार में जांच जारी है, जहां करीब 96 प्रतिशत रकबे में गेहूं मिला है। एआइ सैटेलाइट ने उस समय रीडिंग ली जब फसल कट चुकी थी, जिससे उसने उपजाऊ जमीन को बंजर या खाली मान लिया।

पंजीयन निरस्त, 225 प्रति क्विंटल का सीधा घाटा

किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि पंजीयन निरस्त होने से वे 2625 (समर्थन मूल्य) के बजाय मंडी में 2400 से 2500 के भाव में गेहूं बेचने को मजबूर हैं। जिले में 13,500 किसानों ने 56 हजार हेक्टेयर भूमि का पंजीयन कराया था। सवा लाख हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी हुई थी। सरकार ने 15 लाख क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदने का लक्ष्य रखा है, जबकि 20 लाख क्विंटल गेहूं मंडी में बिकने की उम्मीद है। तकनीकी चूक के कारण लक्ष्य पूरा होना मुश्किल लग रहा है।

किसान परेशान न हों

मुरार का सैंपल सर्वे हो गया है, डबरा और भितरवार की जांच चल रही है। मौके पर गेहूं की फसल मिली है। जिन किसानों के पंजीयन तकनीकी कारणों से निरस्त हुए हैं, उन्हें जल्द ही बहाल किया जाएगा। किसान चिंता न करें, वे समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेच सकेंगे। रुचिका चौहान, कलेक्टर, ग्वालियर

गेहूं की बिक्री के लिए बुक हुए स्लॉट

मध्यप्रदेश में अभी 4 संभांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन किया जा रहा है। प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 9 अप्रैल से यह काम शुरू हो चुका है। अभी तक 28 हज़ार 199 किसानों से 12 लाख 52 हजार 470 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है।

प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि शेष संभागों में 15 अप्रैल से गेहूं का उपार्जन शुरू किया जाएगा। प्रदेश में अभी तक 2 लाख 35 हजार 177 किसानों द्वारा 1 करोड़ 3 लाख 90 हजार 280 क्विंटल गेहूं की बिक्री के लिए स्लॉट बुक किए जा चुके हैं। गेहूं खरीदी के लिए 3171 उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं। गेहूं की खरीदी कार्यालयीन दिवसों में की जा रही है।

ये भी पढ़ें

हिमाचल की कसोल घाटी से सप्लाई हो रही ‘चरस की खेप’, नेटवर्क का होगा खुलासा !
भोपाल
charas

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

17 Apr 2026 11:44 am

Published on:

17 Apr 2026 11:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / AI खा गया धोखा, ‘गेहूं’ को बताया… ‘सरसों’

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में दुष्कर्म आरोपी पर पीड़िता ने बरसाए चप्पल, पकड़कर ले गई थाने

mp news sexual offense Accused Pelted with Slippers by Victim in gwalior
ग्वालियर

मंदिर की गददी का रटटा:सेवादार को गले और पसली में चाकू घोंपे

सेवादार को तीन लोगों ने चाकू मार दिए
ग्वालियर

मध्यप्रदेश में ’10 रूट’ फाइनल, जून से दौड़ेंगी 100 ई-बसें

E-Buses
ग्वालियर

MP News: ‘पेंशन’ को लेकर हाइकोर्ट ने दिखाई सख्ती, पूरी तरह से रहेगी बंद

Pensions
ग्वालियर

स्टे ऑर्डर की अनदेखी महंगी: जमीन सौदा रद्द, संपत्तियां अटैच, तीनों को 3 माह जेल, आज करना होगा सरेंडर

हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में कोई सहानुभूति या नरमी नहीं दिखाई जा सकती- विक्रेता के साथ-साथ क्रेता को भी सजा सुनाई है
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.