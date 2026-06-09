रेलवे का खेल… पैसेंजर से भी धीमी चलेगी ‘स्पेशल ट्रेन’, गुना से ग्वालियर आने में लगेंगे पौने 7 घंटे !

ग्वालियर. जब रेलवे किसी रूट पर स्पेशल ट्रेन की घोषणा करता है, तो आम यात्रियों के चेहरे पर खुशी आ जाती है कि अब उनका सफर आसान, आरामदायक और समय पर पूरा होगा। लेकिन इंदौर से सूबेदारगंज के बीच शुरू होने जा रही नई स्पेशल ट्रेन (04170) चंबल-मालवा के यात्रियों के लिए सुविधा कम और सिरदर्द ज्यादा बन गई है। रेलवे के एक अजीबो-गरीब टाइम टेबल के कारण यह स्पेशल ट्रेन अब सामान्य पैसेंजर और इंटरसिटी ट्रेनों से भी धीमी रफ्तार से रेंगती हुई चलेगी। इस सुस्त सफर के लिए रेलवे यात्रियों से प्रीमियम यानी ज्यादा किराया भी वसूलेगा, जिसे लेकर यात्रियों में भारी आक्रोश है।