एक्शन में कलेक्टर ‘मैडम’, 8 अफसर-अधिकारियों को थमाए नोटिस

शासन की योजनाओं और सेवाओं को तय समय में जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया है। इस कानून के तहत प्रत्येक सेवा के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित है। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी समय पर सेवा उपलब्ध नहीं कराता है, तो उसके खिलाफ प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से अर्थदंड लगाने का प्रावधान है। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान पाया कि कई मामलों में तय समय सीमा के भीतर सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं।