एमपी के पूर्व मंत्री के बंगले में चोरी, चांदी की मूर्तियां और नल की टोटियां ले गए चोर..

ग्वालियर शहर के वीआईपी इलाके रेसकोर्स रोड इलाके में स्थित पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया के सरकारी बंगला नंबर-35 को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। चोर घर से चांदी की मूर्तियों के साथ ही 15 एल्युमिनियम के भगोने, 02 लोहे की बड़ी कडाई, 02 गैस सिलेंडर, 50 स्टील की खाने की थाली, कुर्सियां और बंगले के नलों में लगी टोटियां तक चुरा ले गए हैं। रेसकोर्स रोड इलाका शहर के वीआईपी इलाकों में से एक है क्योंकि यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही मंत्री व पूर्व मंत्रियों के बंगले हैं। पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया के बंगले के पास ही विधानसभा अध्यक्ष का भी सरकारी बंगला है।