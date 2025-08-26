Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

एमपी के पूर्व मंत्री के बंगले में चोरी, चांदी की मूर्तियां और नल की टोटियां ले गए चोर..

mp news: VIP इलाके में पूर्व मंत्री के सरकारी बंगले में चोरों का धावा, अधिकारियों के साथ पूर्व व वर्तमान मंत्रियों के बंगले हैं आसपास...।

ग्वालियर

Aug 26, 2025

mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में बेखौफ हो चुके चोरों ने अब आम जनता के बाद पूर्व मंत्री के बंगले को भी अपना निशाना बनाया है। शहर के वीआईपी इलाके में स्थित पूर्व मंत्री के सरकारी बंगले से चोर चांदी की मूर्तियों के साथ कीमती सामान तो चुराकर ले ही गए हैं साथ ही बंगले के नलों की टोटियों को तक नहीं छोड़ा है। पूर्व मंत्री के बंगले में चोरी की खबर जैसे ही पुलिस को लगी तो हड़कंप मच गया। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

पूर्व मंत्री के बंगले में चोरी

ग्वालियर शहर के वीआईपी इलाके रेसकोर्स रोड इलाके में स्थित पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया के सरकारी बंगला नंबर-35 को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। चोर घर से चांदी की मूर्तियों के साथ ही 15 एल्युमिनियम के भगोने, 02 लोहे की बड़ी कडाई, 02 गैस सिलेंडर, 50 स्टील की खाने की थाली, कुर्सियां और बंगले के नलों में लगी टोटियां तक चुरा ले गए हैं। रेसकोर्स रोड इलाका शहर के वीआईपी इलाकों में से एक है क्योंकि यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही मंत्री व पूर्व मंत्रियों के बंगले हैं। पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया के बंगले के पास ही विधानसभा अध्यक्ष का भी सरकारी बंगला है।

आखिरी बार 12 अगस्त को खुला था बंगला

बताया गया है कि पूर्व मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया का बंगला आखिरी बार इसी महीने 12 अगस्त को खोला गया था। उसके बाद जब अब बंगले का ताला खोला गया तो बंगले के अंदर पूरा सामान बिखरा हुआ था। हंसराज भदौरिया ने घर का सामान बिखरा देख तुरंत पडाव थाना पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

Published on:

26 Aug 2025 05:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी के पूर्व मंत्री के बंगले में चोरी, चांदी की मूर्तियां और नल की टोटियां ले गए चोर..

