सरकारी जमीन के दुरुपयोग में अधिकारी भी जिम्मेदार : कोर्ट

अदालत ने यह भी दर्ज किया कि 19 जनवरी 2026 के आदेश के साथ जांच रिपोर्ट संलग्न नहीं की गई थी। निर्देश के बाद केवल नोटशीट््स पेश की गईं, लेकिन वह मूल फाइल प्रस्तुत नहीं की गई, जिसमें वर्ष 2012 के आदेशों और उनके खिलाफ अपनाए जाने वाले उपायों की स्क्रूटनी थी। कोर्ट ने इसे न्यायालय के साथ फ्रॉड करने की कोशिश माना। रिकॉर्ड से यह भी सामने आया कि 2016 से 2018 के बीच कलेक्टर, ग्वालियर द्वारा भेजे गए कई पत्रों को राजस्व विभाग में सक्षम स्तर पर रखने में महीनों की देरी की गई, जिस पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है।