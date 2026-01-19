एआई, सोशल मीडिया और शब्दों की गरिमा पर कवियों की बेबाक राय

ग्वालियर. साहित्य और हास्य के मंच से इस बार तकनीक, सामाजिक सरोकार और शब्दों की मर्यादा जैसे गंभीर विषयों पर बेबाक राय सामने आई। आयोजित कवि सम्मेलन में देश के प्रतिष्ठित कवियों ने एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), सोशल मीडिया पर बढ़ती वल्गैरिटी और कविता की गरिमा पर अपने विचार रखे। कवियों का कहना था कि कवि सम्मेलन ने साबित कर दिया कि हास्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को सोचने पर मजबूर करने का माध्यम भी है। ये कवि रविवार को ग्वालियर में आयोजित कवि सम्मेलन में शामिल होने आए थे। इस दौरान पत्रिका से विशेष बातचीत की। पद्मश्री से सम्मानित हास्य कवि सुरेन्द्र शर्मा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर उठ रही आशंकाओं पर कहा, जो रियल नहीं है, वह रियल को कैसे चुनौती दे सकता है। एआइ इंसान की संवेदनाओं, अनुभव और भावनाओं का विकल्प नहीं बन सकता। सुरेन्द्र शर्मा ने कहा, कविता, व्यंग्य और हास्य केवल शब्दों का खेल नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से उपजते हैं, जिसे मशीन कभी पूरी तरह नहीं समझ सकती। उन्होंने कहा, तकनीक सहायक हो सकती है, लेकिन सृजन का मूल स्रोत मानव मन ही रहेगा। उन्होंने कहा, तकनीक से डरें नहीं, बल्कि उसे अपने ज्ञान और सृजनशीलता को बढ़ाने का माध्यम बनाएं।