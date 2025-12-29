गोशाला में आई पुंगनूर गाय और नंदी का जोड़ा, दो फीट है हाईट और भी है खासियत

लालटिपारा स्थित आदर्श गोशाला में आंध्रप्रदेश के नस्ल की पुंगनूर गाय का जोड़ा लाया गया।
नगर निगम की लालटिपारा स्थित आदर्श गोशाला में आंध्रप्रदेश के नस्ल की पुंगनूर गाय का जोड़ा रविवार को दिल्ली से गोशाला में लाया गया। पुंगनूर गाय की हाइट ढाई फीट और वजन करीब 100 किलो है। जबकि नदी की हाइट तीन फीट और वजन करीब 120 किलो है। पुंगनूर गाय गोशाला में पहली बार लाई गई है, जिसे देखने के लिए रविवार को गोशाला में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। गोशाला प्रबंधन ऋषभदेवानंद महाराज और मधौरानंद (मन्नू) महाराज ने बताया कि पुंगनूर गाय आंध्रप्रदेश के नस्ल है और दिल्ली के एक भक्त द्वारा गाय व नंदी का जोड़ा गोशाला के लिए दान किया गया है। वैसे बाजार में इस गाय की कीमत तीन से छह लाख रुपए तक है। यह गाय करीब दो से चार लीटर तक दूध देती है। गाय को निगम की गोशाला के तीन कर्मचारी निगम एंबुलेंस में रखकर दिल्ली से लेकर आए है। अभी गाय को बछड़े वाले कक्ष में सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखा गया है। गाय और नंदी का यह जोड़ा अभी तीन साल का बताया गया है।
पुंगनूर गाय की ये है विशेषता
-छोटी कद-काठी की पशु है, लेकिन बैलों के आकार थोड़े बड़े होते हैं।
-ऊंचाई औसतन 3 से 5 फीट और वजन 115 से 200 किलोग्राम तक होता है।
-इस नस्ल की गायों का रंग सफेद, भूरे या हल्के भूरे से लेकर गहरे भूरे या लाल होता है ।
-छोटे कद की वजह से माथा चौड़ा होता है। सींग छोटे और अर्धचंद्राकार होते हैं ।
-लंबी पूंछ जमीन तक जाती है। वहीं कान बाहर और पीछे की तरफ खड़े रहते हैं।
-इनकी कमर के हिस्से में एक छोटा सा घुमाव भी देखने को मिलता है।
-गाय एक सभ्य और अहिंसक प्राणी है, लेकिन पुंगनूर गाय ज्यादा दोस्ताना, प्यारी और सीधी है।
-यह गाय करीब 5 किलो भोजन प्रतिदिन करती है और औसतन 2 से 4 लीटर दूध देती है ।
-यह शुष्क वातावरण में भी आसानी से रह लेती हैं और सूखे चारे पर जीवित रह सकती हैं।
-पुंगनूर गाय व नदी की उम्र 17 से 25 वर्ष के बीच रहती है।
-पुंगनूर गाय व नंदी की कीमत 3 से 6 लाख के बीच होती है।
अन्य गाय की तुलना में अच्छा है पुंगनूर गाय का दूध
पुंगनूर गाय भले ही दूध कम देती हैं, लेकिन इसके दूध में पोषक तत्वों और वसा से भरपूर होता है। आम गाय के दूध में वसा 3 से 5 प्रतिशत होता है, जबकि पुंगनूर के दूध में 8 प्रतिशत तक है। इसका दूध हर प्रकार से सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है।
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग