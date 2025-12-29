गोशाला में आई पुंगनूर गाय और नंदी का जोड़ा, दो फीट है हाईट और भी है खासियत

पुंगनूर गाय की ये है विशेषता

-छोटी कद-काठी की पशु है, लेकिन बैलों के आकार थोड़े बड़े होते हैं।

-ऊंचाई औसतन 3 से 5 फीट और वजन 115 से 200 किलोग्राम तक होता है।

-इस नस्ल की गायों का रंग सफेद, भूरे या हल्के भूरे से लेकर गहरे भूरे या लाल होता है ।

-छोटे कद की वजह से माथा चौड़ा होता है। सींग छोटे और अर्धचंद्राकार होते हैं ।

-लंबी पूंछ जमीन तक जाती है। वहीं कान बाहर और पीछे की तरफ खड़े रहते हैं।

-इनकी कमर के हिस्से में एक छोटा सा घुमाव भी देखने को मिलता है।

-गाय एक सभ्य और अहिंसक प्राणी है, लेकिन पुंगनूर गाय ज्यादा दोस्ताना, प्यारी और सीधी है।

-यह गाय करीब 5 किलो भोजन प्रतिदिन करती है और औसतन 2 से 4 लीटर दूध देती है ।

-यह शुष्क वातावरण में भी आसानी से रह लेती हैं और सूखे चारे पर जीवित रह सकती हैं।

-पुंगनूर गाय व नदी की उम्र 17 से 25 वर्ष के बीच रहती है।

-पुंगनूर गाय व नंदी की कीमत 3 से 6 लाख के बीच होती है।