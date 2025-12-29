29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

गोशाला में आई पुंगनूर गाय और नंदी का जोड़ा, दो फीट है हाईट और भी है खासियत

लालटिपारा स्थित आदर्श गोशाला में आंध्रप्रदेश के नस्ल की पुंगनूर गाय का जोड़ा लाया गया।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

monu sahu

Dec 29, 2025

nagar nigam gaushala

लालटिपारा स्थित आदर्श गोशाला में आंध्रप्रदेश के नस्ल की पुंगनूर गाय का जोड़ा लाया गया।

नगर निगम की लालटिपारा स्थित आदर्श गोशाला में आंध्रप्रदेश के नस्ल की पुंगनूर गाय का जोड़ा रविवार को दिल्ली से गोशाला में लाया गया। पुंगनूर गाय की हाइट ढाई फीट और वजन करीब 100 किलो है। जबकि नदी की हाइट तीन फीट और वजन करीब 120 किलो है। पुंगनूर गाय गोशाला में पहली बार लाई गई है, जिसे देखने के लिए रविवार को गोशाला में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। गोशाला प्रबंधन ऋषभदेवानंद महाराज और मधौरानंद (मन्नू) महाराज ने बताया कि पुंगनूर गाय आंध्रप्रदेश के नस्ल है और दिल्ली के एक भक्त द्वारा गाय व नंदी का जोड़ा गोशाला के लिए दान किया गया है। वैसे बाजार में इस गाय की कीमत तीन से छह लाख रुपए तक है। यह गाय करीब दो से चार लीटर तक दूध देती है। गाय को निगम की गोशाला के तीन कर्मचारी निगम एंबुलेंस में रखकर दिल्ली से लेकर आए है। अभी गाय को बछड़े वाले कक्ष में सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखा गया है। गाय और नंदी का यह जोड़ा अभी तीन साल का बताया गया है।

पुंगनूर गाय की ये है विशेषता
-छोटी कद-काठी की पशु है, लेकिन बैलों के आकार थोड़े बड़े होते हैं।
-ऊंचाई औसतन 3 से 5 फीट और वजन 115 से 200 किलोग्राम तक होता है।
-इस नस्ल की गायों का रंग सफेद, भूरे या हल्के भूरे से लेकर गहरे भूरे या लाल होता है ।
-छोटे कद की वजह से माथा चौड़ा होता है। सींग छोटे और अर्धचंद्राकार होते हैं ।
-लंबी पूंछ जमीन तक जाती है। वहीं कान बाहर और पीछे की तरफ खड़े रहते हैं।
-इनकी कमर के हिस्से में एक छोटा सा घुमाव भी देखने को मिलता है।
-गाय एक सभ्य और अहिंसक प्राणी है, लेकिन पुंगनूर गाय ज्यादा दोस्ताना, प्यारी और सीधी है।
-यह गाय करीब 5 किलो भोजन प्रतिदिन करती है और औसतन 2 से 4 लीटर दूध देती है ।
-यह शुष्क वातावरण में भी आसानी से रह लेती हैं और सूखे चारे पर जीवित रह सकती हैं।
-पुंगनूर गाय व नदी की उम्र 17 से 25 वर्ष के बीच रहती है।
-पुंगनूर गाय व नंदी की कीमत 3 से 6 लाख के बीच होती है।

अन्य गाय की तुलना में अच्छा है पुंगनूर गाय का दूध
पुंगनूर गाय भले ही दूध कम देती हैं, लेकिन इसके दूध में पोषक तत्वों और वसा से भरपूर होता है। आम गाय के दूध में वसा 3 से 5 प्रतिशत होता है, जबकि पुंगनूर के दूध में 8 प्रतिशत तक है। इसका दूध हर प्रकार से सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 12:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / गोशाला में आई पुंगनूर गाय और नंदी का जोड़ा, दो फीट है हाईट और भी है खासियत

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

झंासी मंडल का दूसरा बड़ा स्टेशन ग्वालियर

ग्वालियर

एसआइआर का असर: 44 दिन न नामांतरण हुए, न जांचें, अब अमला मुक्त हुआ

राजस्व प्रकरणों की पेडेंसी सबसे ज्यादा बढ़ गई
ग्वालियर

‘तेरा फूफा प्रेसिडेंट ही क्यों न हो…चालान तो कटेगा’ एडिशनल एसपी की सख्त कार्रवाई Video Viral

MP News Additional SP Video Viral
ग्वालियर

एमपी में सस्पेंडेड डिप्टी कलेक्टर से सजा कम कराने के नाम पर 3 लाख की ठगी

deputy collector arvind singh
ग्वालियर

गृहमंत्री Amit Shah के आने से पहले बनाई ‘करोड़ों’ की रोड, 3 दिन में ही उखड़ी

amit shah visit newly constructed road crumbles gwalior mp news
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.