न्यू ईयर पार्टियों पर आबकारी विभाग की कड़ी निगरानी, बिना लाइसेंस शराब परोसने पर होगी कार्रवाई

अभियान के दौरान आबकारी अमला होटल, कैफे और रिसॉर्ट्स पर पहुंचा और 31 दिसंबर के आयोजनों के लिए जारी होने वाले आकस्मिक (Temporary) लाइसेंस की प्रक्रिया बताई। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी प्राइवेट पार्टी, क्लब इवेंट या ओपन सेलिब्रेशन में शराब परोसने से पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य है।