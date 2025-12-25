मुरार जिला अस्पताल में नई आधार व्यवस्था बनी मुसीबत, भटक रहे मरीज, जांचें अटकीं



लापरवाही या जानकारी का अभाव, मरीज बेहाल

अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले बड़ी संख्या में मरीज या तो आधार कार्ड साथ लेकर नहीं आते, या फिर उनका मोबाइल नंबर आधार से ङ्क्षलक नहीं होता। ऐसे में उन्हें या तो बिना जांच के ही लौटना पड़ रहा है, या आधार कार्ड लाने के लिए दोबारा अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मंगलवार को ऐसे कई मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ा, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई।