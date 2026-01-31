यूजीसी एक्ट के विरोध में उमड़ा सवर्ण समाज

यूजीसी कानून पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, लेकिन इसे काले लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवर्ण समाज की मांग है कि सरकार इस काले कानून को वापस ले। जिसके विरोध में सवर्ण समाज ने जमकर प्रदर्शन किया। एडवोकेट अनिल मिश्रा के नेतृत्व में एक हजार से अधिक लोग अलकापुरी तिराहे पर एकत्रित हुए, जहां से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए मांग की गई छात्रों में वर्ण भेद करने वाले कानून यूजीसी को तत्काल प्रभाव से सरकार वापस ले, नहीं तो श्रवण समाज एकत्रित हो सडक़ों पर उतरेगा हम अपने स्वाभिमान के साथ एवं अपने आने वाली पीढ़ी के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे। इस दौरान सवर्ण समाज के तमाम संगठन मौजूद रहे, जिसमें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, ब्राहृाा महासभा, वॉइस ऑफ स्टूडेंट इक्वलिटी, परशुराम ब्राहृाण रेजीमेंट, क्राइस्ट महासभा, वैश्य संगठन सहित कई संगठन ने हिस्सेदारी ली।