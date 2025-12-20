ऐश्वर्य के देवता शुक्र आज वृश्चिक से धनु राशि में करेंगे प्रवेश, कीर्तिमान बनाएगी सर्दी

ग्वालियर. ऐश्वर्य के देवता शुक्र ग्रह 20 दिसंबर शनिवार को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनिवार सुबह 7.45 बजे वह वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु बृहस्पति की राशि है। एक ओर जहां बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, वहीं शुक्र देव राक्षसों के गुरु माने जाते हैं। ये परस्पर एक दूसरे का आदर-सत्कार भी करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से शत्रु भाव भी रखते हैं। यही वजह है कि शुक्र देव शीतलता का प्रभाव बढ़ाएंगे, यानी अगले एक माह तेज सर्दी पड़ेगी। शुक्र ग्रह अभी तक मंगल शासित वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे।