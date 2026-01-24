24 जनवरी 2026,

ग्वालियर

शराब में तेजाब, फिर ट्रक के सामने धकेला, मौत नहीं आई तो गोलियों से भून दिया…

Crime: इश्क में अंधी पत्नी और उसके प्रेमी ने संतोष गिरी गोस्वामी को मारने के लिए ऐसा प्लान बनाया, जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। पत्नी किसी भी कीमत पर पति को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। आठ दिनों तक उसे मारने के अलग-अलग तरीके आजमाए गए-शराब में तेजाब, फिर हाइवे पर हादसा, और जब दोनों नाकाम रहे तो आखिरकार गोलियों से भून दिया गया।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Avantika Pandey

Jan 24, 2026

mp crime

mp crime (फोटो सोर्स: पत्रिका)

Crime: मध्यप्रदेश में इश्क में अंधी पत्नी और उसके प्रेमी ने संतोष गिरी गोस्वामी को मारने के लिए ऐसा प्लान बनाया, जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। पत्नी रीना गोस्वामी और उसका प्रेमी अमित खान किसी भी कीमत पर संतोष को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। आठ दिनों तक उसे मारने के अलग-अलग तरीके आजमाए गए-शराब में तेजाब, फिर हाइवे पर हादसा, और जब दोनों नाकाम रहे तो आखिरकार गोलियों से भून दिया गया। शुक्रवार को हत्या में शामिल तीसरा आरोपी सन्नी परिहार, निवासी बनेरी (चीनीर), पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद हत्या की पूरी साजिश सामने आ गई है।

तीन गोलियां मारकर की हत्या

मंगलवार रात संतोष को एक बार फिर शराब पार्टी के बहाने बुलाया गया। इस बार कोई जोखिम नहीं लिया गया। पहले कनपटी में गोली, फिर पेट में और आखिर में पीछे से सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। जब पूरी तरह यकीन हो गया कि संतोष मर चुका है, तब इश्क में बढ़ता कुल्ल का खेल
अमित ने रीना को फोन कर कहा-तेरी प्रॉब्लम खत्म कर दी।

शराब पार्टी के बहाने बुलाया, तेजाब मिलाकर पिलाया

आरोपी(Crime) सन्नी ने पुलिस को बताया कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड अमित खान निवासी मेहगांव (करहिया) है, जो उसका जिगरी चोस्त है। रीना और अमित नहीं चाहते थे कि संतोष जिंदा रहे। संतोष को शराब की लत थी, इसी कमजोरी को उसकी मौत का हथियार बनाया गया। पांच दिन पहले नयागांव (पनिहार) में शराब पार्टी के बहाने संतोष को बुलाया गया। पहले उसे जमकर शराब पिलाई गई। जब वह पूरी तरह नशे में धुत हो गया, तब शराब में रोजाब मिलाकर पिला दिया गया। लेकिन अधिक शराब पीने के कारण तेजाब का असर कम हुआ और संतोष की जान बच गई।

नशे में बाइक थमाई, ट्रक के सामने धकेला

तेजाब से भी मौत नहीं हुई तो अगला प्लान एक्सीडेंट का बनाया गया। फिर से शराब पार्टी के बहाने बुलाकर संतोष को नशे में धुत किया गया और हाइवे पर बाइक थमा कर टुक के सामने धकेल दिया गया। लेकिन ट्रक चालक ने समय रहते ब्रेक लगा दिए और संतोष बच गया। दो दो बार मौत को मात देने के बाद रीना ने अमित पर दबाव बनाया कि अब सीधे रास्ते से संतोष को खत्म किया जाए।

मास्टरमाइंड फरार, तलाश जारी

नौगांव क्षेत्र में रेल पटरी के पास हुई संतोष गिरी गोस्वामी की हत्या में 4 शामिल एक और आरोपी को गिरनार कर लिया गया है। उसने कई अहम खुलासे किए हैं। हत्त्या का मास्टरमाइंड अमित व्यान फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।- अनु बेनीवाल, एएसपी

