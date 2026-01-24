शराब में तेजाब, फिर ट्रक के सामने धकेला, मौत नहीं आई तो गोलियों से भून दिया…

Crime: मध्यप्रदेश में इश्क में अंधी पत्नी और उसके प्रेमी ने संतोष गिरी गोस्वामी को मारने के लिए ऐसा प्लान बनाया, जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। पत्नी रीना गोस्वामी और उसका प्रेमी अमित खान किसी भी कीमत पर संतोष को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। आठ दिनों तक उसे मारने के अलग-अलग तरीके आजमाए गए-शराब में तेजाब, फिर हाइवे पर हादसा, और जब दोनों नाकाम रहे तो आखिरकार गोलियों से भून दिया गया। शुक्रवार को हत्या में शामिल तीसरा आरोपी सन्नी परिहार, निवासी बनेरी (चीनीर), पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद हत्या की पूरी साजिश सामने आ गई है।