दंगल में पहलवानों ने दिखाया दमखम, 25 से होगा चार दिवसीय छठ महोत्सव

हनुमानगढ़. श्री छठ पूजा समिति हनुमानगढ़ की ओर से आगामी छठ महोत्सव 2025 की शुरुआत चुंगी नम्बर 08 पर आयोजित कुश्ती दंगल से हुई।

हनुमानगढ़

Purushotam Jha

Oct 24, 2025

दंगल में पहलवानों ने दिखाया दमखम, 25 से होगा चार दिवसीय छठ महोत्सव

दंगल में पहलवानों ने दिखाया दमखम, 25 से होगा चार दिवसीय छठ महोत्सव

हनुमानगढ़. श्री छठ पूजा समिति हनुमानगढ़ की ओर से आगामी छठ महोत्सव 2025 की शुरुआत चुंगी नम्बर 08 पर आयोजित कुश्ती दंगल से हुई। इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों खेल प्रेमी उपस्थित रहे और पहलवानों के दमखम का आनंद लिया। दंगल का उद्घाटन समारोह उत्साह और जोश के माहौल में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला कलक्टर उम्मेदीलाल मीणा, पूर्व उपसभापति नगीना बाई, सामाजिक समरसता न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामप्रताप भाट उर्फ प्रकाशनाथ, रोडवेज मुख्य प्रबंधक राकेश राय जयपुर, सचिन कौशिक, राष्ट्रीय नाई महासभा जिलाध्यक्ष कृष्ण गहलोत, सहीराम यादव, सुरेंद्र सिंह सैनी, संदीप सैनी, जिला सैन समाज समिति जिला उपाध्यक्ष विजय कृष्ण जाखड़ सैन, प्रेम कुमार बोसवाल (ब्लॉक अध्यक्ष ग्राम सेवक संघ) ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके पश्चात समिति के व्यवस्थापक प्रदीप पाल, सुखा पहलवान व गुरप्रीत पहलवान ने दंगल की औपचारिक शुरुआत करवाई। वक्ताओं ने कहा कि युवा वर्ग को खेलों की ओर ध्यान देना चाहिए न कि नशे की तरफ। उन्होंने पहलवानों के इस आयोजन की प्रशंसा की और कहा कि ऐसे आयोजन समाज में अच्छा संदेश देते हैं। उद्घाटन के बाद दर्शकों ने एक से बढकऱ एक रोचक मुकाबले देखे। पहली कुश्ती गुरप्रीत मक्कासर बनाम निशांत हिमाचल के मध्य हुई, जो बेहद रोमांचक थी। जिसमें गुरप्रीत मक्कासर ने निशंात हिमाचल को चित करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया। इसी तरह फौजी मक्कासर और मोगली गाजियाबाद के बीच हुई, जिसमें रोमांचक संघर्ष के बाद फौजी मक्कासर ने जीत दर्ज की। तीसरी कुश्ती बलकरण मक्कासर और तुषार लखूवाली के बीच लड़ी गई, जिसमें बलकरण मक्कासर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजय प्राप्त की। समिति के व्यवस्थापक प्रदीप पाल ने बताया कि कुश्ती दंगल छठ महोत्सव की शुरुआत के रूप में आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि छठ महोत्सव 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 तक धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। श्री छठ पूजा समिति अध्यक्ष राजगीर यादव, संरक्षक रामपाल जाटव, राकेश राय (मुख्य प्रबंधक रोडवेज, जयपुर), हामिद अली (मुख्य प्रबंधक रोडवेज, हनुमानगढ़), नागेंद्र प्रताप सिंह, एडवोकेट ओम प्रकाश यादव, संयोजक गुरदेव सिंह जस्सल, बलराम गोदारा, भूपेंद्र लंबा, शिव कुमार, उपाध्यक्ष खजान पाल, कोषाध्यक्ष पवन कुमार, सचिव भरत कुमार, संगठन मंत्री रामखेलावन दास, शिव शंकर दास, प्रवक्ता निखिल गुप्ता, पारसनाथ, प्रचार मंत्री रामायण कुमार, लालू गुप्ता, उप प्रचार मंत्री बिंदेश्वर शाह, शंकर मंडल, उपसंगठन मंत्री रमेश कुमार, रामू राय, रामू दास, ओम प्रकाश, मलख सिंह गोदारा, हर्ष गोदारा, गरडिया समाज अध्यक्ष केशवपाल आदि उपस्थित रहे।

Published on:

24 Oct 2025 11:42 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / दंगल में पहलवानों ने दिखाया दमखम, 25 से होगा चार दिवसीय छठ महोत्सव

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

