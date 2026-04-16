हनुमानगढ़: भाजपा जिलाध्यक्ष सड़क हादसे में घायल, अस्पताल में उमड़ी समर्थकों की भीड़

डॉक्टरों के अनुसार उनके नाक और सिर पर चोटें आई हैं लेकिन राहत की बात यह है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, शुभचिंतक और रिश्तेदार अस्पताल पहुंचने लगे। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। सभी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हनुमानगढ़ की ओर से आ रही कार की रफ्तार काफी तेज होने से यह हादसा हो गया।