Rajasthan : बीएपी नेता के भाई की हत्या का मामला: खुलकर बोला आरोपी सिद्धार्थ – मारूंगा या मरूंगा

अब तक की जांच में यह भी सामने आया कि प्रकाश पिछला विधानसभा चुनाव बीएपी के बैनर तले लड़ना चाहता था। उसे नकारकर अशोक को टिकट मिला तो खफा होकर उसने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इससे प्रतिद्वंद्विता बढ़ गई और दोनों एक दूसरे को खटकने लगे। फिर अनिल के बारे में जानकारी उसी से मिली तो वह टारगेट बन गया। इधर, अनुसंधान अधिकारी सीआई कोतवाली बुधाराम बिश्नोई ने बताया कि अभी गिरफ्तार दंपती का अलावा गणेश इस केस में शामिल होने की पुष्टि हुई है। उसे ढूंढने टीमें लगाई हैं। अन्य आरोपियों को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जांच जारी है।