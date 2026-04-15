Hanumangarh News: हनुमानगढ़ में धमाके साथ उड़ी गैराज की छत, दो ट्रैक्टर और बाइक जली, गांव में मची अफरा-तफरी

जानकारी के अनुसार गांव 4 बी एल डी में मांगीलाल पुत्र मालाराम की किराना और आटा चक्की की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। ग्रामीण भरत स्वामी ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने से पहले ही दुकान के अंदर रखा गैस सिलेंडर फट गया, जिससे तेज धमाका हुआ और दुकान की दीवारें तथा प्रवेश के लिए लगा शटर क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।