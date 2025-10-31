वोटर लिस्ट बनेगी पारदर्शी, बूथ लेवल पर होगी जांच

-मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण पर हुई समीक्षा बैठक

हनुमानगढ़. जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव की अध्यक्षता में बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026, मतदान केंद्रों के पुनर्गठन व सुव्यवस्थीकरण तथा चुनाव संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता, मतदाता सूची की सटीकता और मतदाता जागरूकता पर विस्तार से चर्चा हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत सभी राजनैतिक दलों को अपने बूथ लेवल अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर बीएलओ के कार्य में सहयोग करना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी मतदाताओं से किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे। अभियान के अंतर्गत मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल दिसंबर माह में प्रकाशित किया जाएगा। डॉ. यादव ने कहा कि जिले में मतदाता सूची पूर्णतया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से तैयार की जाएगी। बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए जाएंगे, जिन्हें मतदाताओं को सही जानकारी भरकर समय पर वापस करना होगा। उन्होंने बताया कि अब तक 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 80.95 फीसदी मतदाताओं और उनकी संतानों का 51.97 फीसदी मैपिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। बैठक में जिले के 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों के पुनर्गठन प्रस्तावों पर चर्चा की गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी उम्मेदीलाल मीना, आम आदमी पार्टी से सचिन कौशिक व राजवीर माली, आईएनसी से गुरविंद्र शर्मा व गुरमीत चंदड़ा, भारतीय जनता पार्टी से कृष्ण तायल, सीपीआईएम से विनोद कुमार वर्मा तथा जिला निर्वाचन कार्यालय से बलवीर सिंह, ईना गिल्होत्रा, पवन कुमार वर्मा, तरसेम सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।