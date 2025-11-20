विरोध में ग्रामीण, पक्ष में सरकार,हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में करोड़ों की लागत से लगने जा रहा देश का सबसे बड़ा इथेनोल प्लांट

-प्रदूषण बढऩे की आशंका में लोग कर रहे आंदोलन, किसानों में डर, इस फैक्टरी के संचालन से भूमि और वायु प्रदूषण बढऩे की आशंका

हनुमानगढ़. सरकार स्तर पर हर तरफ प्रदूषण रोकने का शोर है। लेकिन फिर भी जिले में प्रदूषण का स्तर घटने का नाम नहीं ले रहा है। देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में हनुमानगढ़ काफी बार शामिल हो चुका है। इस बीच जिले की टिब्बी तहसील के चक पांच आरके रोही राठीखेड़ा में करोड़ों की लागत से इथेनोल फैक्टरी का जबरन निर्माण शुरू करवाया जा रहा है। आसपास के लोग इस प्लांट के लगने का विरोध कर रहे हैं। पिछले पंद्रह महीने से इसके विरोध में धरना दे रहे लोगों के शैड को भारी पुलिस जाब्ते के बीच दो दिन पहले अचानक हटा दिया। तब से यहां पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।

अब तक प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद कर रखी है। फैक्टरी लगाने के विरोध में आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि इथेनॉल प्लांट लगने से क्षेत्र में प्रदूषण फैलेगा। इससे हवा और जमीन दोनों को नुकसान पहुंचेगा। आंदोलनकारी किसानों की आशंका को तब बल और मिलता है, जब हम जिला मुख्यालय पर लगी फैक्टरियों की तरफ नजर दौड़ाते हैं। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर जंक्शन के रीको क्षेत्र से प्रवाहित हो रहा हजारों लीटर अपशिष्ट आसपास के क्षेत्र में बरसों से बदबू फैला रहा है। कोई सरकारी तंत्र इस प्रदूषण को ठोस तौर पर रोकने के लिए आगे नहीं आ रहा है। ऐसे में टिब्बी के आसपास के लोगों की आशंका को दरकिनार करके जबरन फैक्टरी का निर्माण करवाना कहां तक उचित होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल टिब्बी में जहां प्लांट का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया है, वहां माहौल तनावपूर्ण है। करीब पांच सौ पुलिसकर्मियों का जाब्ता यहां तैनात किया गया है।