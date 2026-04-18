कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा: हनुमानगढ़ जिले में परिणाम जारी होने से पहले ही चयन की दौर से बाहर हुए 1045 अभ्यर्थी

अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश देने से पहले बायोमेट्रिक सत्यापन किया गया। इसके साथ ही केंद्र के बाहर अभ्यर्थियों की गहन तलाशी भी ली गई, ताकि किसी भी प्रकार की अनुचित सामग्री परीक्षा कक्ष तक न पहुंच सके। परीक्षा आयोजन के दौरान अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई थी। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से अभ्यर्थियों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। परीक्षा केंद्रों के आसपास यातायात व्यवस्था को भी सुचारू रखा गया, जिससे अभ्यर्थियों को समय पर केंद्र तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से किया गया था। बोर्ड की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया गया। परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों और प्रशासन दोनों ने राहत महसूस की। जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई है। अब अभ्यर्थियों को परिणाम का इंतजार रहेगा, जिसके आधार पर आगे की चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।