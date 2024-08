शरीर में ये लक्षण दिखे तो हो जाए सावधान, हो सकती हैं zinc की कमी

क्या होते हैं जिंक लेने के फायदे What are the benefits of taking zinc जिंक हमारे शरीर में कई इंफेक्शन से लड़ता है और शरीर में नई स्वस्थ कोशिकाओं का निर्माण भी करता है। जिंक हमारे घाव भरने के साथ साथ हमारे इंसुलिन लेवल को भी रेगुलेट करता है।

जिंक मोटापा कम करने में कारगर है।

जिंक से मांसपेशियों को मजबूती मिलती हैं।

जिंक रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत होती हैं।

जिंक यादाश्त सुधारता जिससे हमें ध्यान लगाने में मिलती हैं।

जिंक कई तरह के ट्यूमर और कैंसर के होने की संभावनाओं को भी कम कर सकता है।

जिंक आंखों की रोशनी बढ़ाता है। इन लक्षणों से पहचाने जिंक की कमी को Identify zinc deficiency with these symptoms इम्यून सिस्टम को सही तरीके से कार्य करने में भी जिंका का काफी योगदान होता है। यह शारीरिक विकास, सेक्सुअल डेवलप्मेंट, रिप्रोडक्टिव प्रॉसेस में भी महत्वपूर्ण मूभिका निभाता है।