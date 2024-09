Breast cancer : ब्रेस्ट कैंसर एक बढ़ती समस्या, कम उम्र की महिलाओं में देखें गए केस, जाने क्या है इसके लक्षण और उपाय

महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर क्या कहती है रिसर्च What does research say about breast cancer in women? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के रिसर्च के अनुसार 30 प्रतिशत उन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर (Breast Cancer) होता हैं जो 40 से कम उम्र की होती है। रिसर्चर के आंकड़ों से पता चला है कि 2015 में 1 लाख में से 35 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। वही साल 2015 से लेकर साल 2022 तक 2657 से बढ़कर 3611 हो गए हैं।

कम उम्र में ब्रेस्ट कैंसर होने का क्या है कारण What is the reason for getting breast cancer at a young age हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कम उम्र में ब्रेस्ट कैंसर होने का कारण खराब और इन​एक्टिव लाइफस्टाइल को माना जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आज के समय में लोग घर से ज्यादा बाहर का खाना, खाना पसंद करते हैं जिसमें जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड आदि शामिल है और इस वजह से लोग मोटापे का भी शिकार हो जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों को कम दूध पिलाना और हार्मोन थेरेपी के कारण भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है।

कैसे बचा जाए ब्रेस्ट कैंसर से how to protect yourself from breast cancer रेगुलर एक्सरसाइज करें महिलाओं में बीमारी बढ़ने का कारण उनकी खराब लाइफस्टाइल का माना जाता है। अकसर महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कम ए​क्टिव होती है और इस वजह से उनमें मोटापे की सम​स्या बढ़ने लगती है। इसलिए महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहना चा​हिए जिससे वे गंभीर बीमारियों से बच सकें।

घूम्रपान, शराब और जंक फूड का करें परहेज आपको पता होना चाहिए कि अशुद्ध जीवनशैली विभिन्न रोगों का कारण बन सकती है। इसलिए, आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे कि धूम्रपान न करना, शराब और जंक फूड का सेवन न करना। यह आपके शरीर में किसी भी समय रोग का रुप धारण कर सकता है जिसका आपको अहसास नहीं होगा।

गर्भनिरोधक गोलियां औऱ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अकसर महिलाएं खुद से ही गर्भनिरोधक गोलियों का सेवर कर लेती है। जिस वजह से उनमें कई बीमारियां पनपने लग जाती है। कभी भी गर्भनिरोधक गोलियां औऱ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें क्योंकि इससे आपके शरीर में कई तरह के बदलाव आते है।