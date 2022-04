Tips to prevent back pain: पुरुषों में कमर दर्द बन रहा बड़ी समस्या, जानिए इसके पीछे की वजह और बचाव के तरीके

Tips to prevent back pain: पुरुषों में कमर दर्द बन रहा बड़ी समस्या, जानिए इसके पीछे की वजह और बचाव के तरीके

Causes and prevention of back pain in men: कमर दर्द बहुत कॉमन है, लेकिन कई बार ये समस्या बेहद गंभीर हो जाती हैं। अमूमन कमर दर्द की समस्या महिलाओं में ज्यादा होती है, लेकिन अब पुरुष भी इससे नहीं बचे। पुरुषों में कमर दर्द के कई कारण जिम्मेदार होते हैं।

कमर में दर्द की पीछे कई बार गलत पॉश्चर भी होता है। जैसे कि घंटो तक एक ही पोजिशन में बैठे रहने या बहुत लंबी यात्रा करने आदि के कारण भी कमर में दर्द हो सकता है। एक्सरसाइज या जिम में मांसपेशियों में खिंचाव या ऐंठन के कारण कमर दर्द, कॉमन है, लेकिन जब ये दर्द रोज का कष्ट बन जाए तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

जानिए, पुरुषों में कमर दर्द के प्रमुख कारण- Main causes of back pain in men 1. गठिया की वजह

अगर आपकी कमर में लगतार दर्द बना रहता है और आपकी उम्र 40 पार है तो संभवत: इसका कारण गठिया हो। पीठ के निचले हिस्से में सूजन एवं दर्द गठिया के कारण होता है।

2. मांसपेशियो या लिगामेंट्स का घिसना

अगर आप बहुत अधिक एक्सरसाइज करते हैं या भारी वजन उठाते हैं तो संभव है इसके पीछे मांसपेशिया में खिंचाव या लिगामेंट्स में घिसाव हो रहा है। इससे भी कमर का दर्द बढ़ जाता है।

3. रीढ़ की हड्डी का कैंसर

रीढ़ की हड्डी का ट्यूमर में कमर का दर्द एक लक्षण होता है। कई बार रीढ़ की हड्‌डी में टीबी होने पर भी कमर की मांसपेशियां और हड्‌डी कमजोर हो जाती है। ।

4. नींद की कमी

अगर आपको सही तरीके से नींद नहीं आती या नींद के लिए बिस्तर सही नहीं तो सुबह आपकी नींद टूटने के साथ कमर का दर्द भी सामने होगा। कमर दर्द से बचाव टिप्स एंड ट्रिक्स- Back Pain Prevention Tips And Tricks

एक्सरसाज और मसाज के जरिये कमर की मांसपेशियों के खिंचाव, दर्द और ऐंठन को दूर किया जा सकता है।

ज्यादा देर तक एक जगह बैठे हैं तो थोड़ी-थोड़ी देर वॉक कर लें। अधिक लेटे रहने से बचें।

झटके में न खड़े हों न बैठें या झुकें। कमर दर्द होने पर आगे की झुकने से बचें।

कैल्शियम रिच फूड़ और विटामिन डी डाइट मे ंशामिल करें।

रोजाना आप पीठ या कमर दर्द से आराम दिलाने वाली एक्सरसाइज करें।

जमीन पर सोने की आदत डालें, इससे रीढ़ की हड्‌डी की समस्या भी दूर होगी। (डिस्क्लेमर: आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।)

