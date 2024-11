Diabetes और Obesity घटाने वाली दवाओं का खतरनाक असर, 10 की मौत और 100 अस्पताल में भर्ती

क्या है सेमाग्लूटाइड और कैसे करता है काम? What is Semaglutide and how does it work? सेमाग्लूटाइड (Semaglutide) एक प्रकार का GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जो आमतौर पर टाइप-2 डायबिटीज (Type-2 diabetes) और मोटापे (Obesity) के इलाज में उपयोग होता है। यह दवा शरीर में इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाकर ब्लड शुगर (Blood Sugar) को नियंत्रित करने में सहायक है। नोवो नॉर्डिस्क की ऑजेम्पिक और वेगोवी में इस कंपाउंड का उपयोग किया जाता है, जिससे शरीर में भूख को कम करने और वजन घटाने (Weight loss) में मदद मिलती है।

कंपाउंडेड दवाएं: कैसे हैं जोखिम भरी? Compounded medicines: How risky are they? कंपाउंडेड दवाएं (Compounded medicines) वे होती हैं जिन्हें किसी विशेष मरीज की जरूरत के अनुसार तैयार किया जाता है, खासकर तब, जब दवा की उपलब्धता कम हो। हालांकि, यह दवाएं अक्सर एफडीए द्वारा अनुमोदित नहीं होती हैं और इनके प्रभाव की पूरी जानकारी नहीं होती। यूएस एफडीए के अनुसार, किसी व्यक्ति की दवा के प्रति एलर्जी या अन्य खास जरूरतों के कारण कंपाउंडेड दवाओं का प्रयोग किया जा सकता है।

अमेरिका में कंपाउंडेड दवाओं पर रोक की मांग नोवो नॉर्डिस्क के सीईओ लार्स फ्रुएरगार्ड जोर्गेंसन ने अपनी चिंता व्यक्त की है कि अमेरिका में लोग बिना स्वीकृत दवाओं का इंजेक्शन खुद को लगा रहे हैं। कंपनी ने अक्टूबर में यूएस एफडीए से अनुरोध किया था कि वे कंपाउंडिंग फ़ार्मेसियों को वेगोवी और ओज़ेम्पिक जैसी दवाओं के नकल संस्करण बनाने से रोकें।

सेमाग्लूटाइड की बढ़ती मांग और बिक्री में उछाल इन स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद, वेगोवी की मांग में तेजी से वृद्धि देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, 2024 की तीसरी तिमाही में वेगोवी की बिक्री में 79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस बिक्री में उछाल के चलते नोवो नॉर्डिस्क के शेयरों में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है।