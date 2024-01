टाइप-2 मधुमेह वालों के लिए अच्छी खबर! डायबिटीज़ की दवा लिवर रोग के खतरे को भी कम कर सकती है

Submitted by:

एक नए अध्ययन में पाया गया है कि टाइप-2 मधुमेह और पुरानी लिवर बीमारी वाले लोगों में नोवो नॉर्डिस्क की लोकप्रिय डायबिटीज़ दवा ओज़ेम्पिक और अन्य जीएलपी-1 एगोनिस्ट दवाएं लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर के खतरे को कम करने में मददगार हो सकती हैं।

Diabetes Drug Ozempic May Also Protect Against Liver Disease