क्या आप कैंसर के इन संकेतों को पहचानते हैं? अनदेखी न करें

कैंसर के शुरुआती संकेत: क्या हैं वे लक्षण? Early symptoms of cancer: What are they? हर तरह का कैंसर अलग-अलग लक्षण (Symptoms of cancer) प्रदर्शित करता है। फिर भी, कुछ ऐसे सामान्य (Early symptoms of cancer) संकेत होते हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है:

स्तन कैंसर के संकेत स्तन में गांठ, निपल से डिस्चार्ज, लालिमा, या स्तनों का असामान्य आकार। फूड पाइप कैंसर के संकेत: भोजन का अटकना, निगलने में दिक्कत, खून की उल्टी, और वजन में कमी।

अन्य सामान्य लक्षण: शरीर में गांठ या सूजन, बिना कारण वजन घटना, भूख में कमी। इन लक्षणों का दिखना अन्य बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। इसलिए, किसी भी तरह का बदलाव दिखने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।

तेजी से फैलने वाले कैंसर: जैसे कि ब्लड कैंसर या लंग कैंसर, जिन्हें तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। धीमी गति से फैलने वाले कैंसर: कुछ कैंसर धीरे-धीरे फैलते हैं और ओरल दवाओं से भी इनका उपचार किया जा सकता है।

प्रत्येक कैंसर की पहचान उसके स्थान और प्रकार के आधार पर होती है। बायोप्सी और ब्लड टेस्ट इसके लिए प्रमुख परीक्षण हैं। कैंसर की पुष्टि के लिए क्या-क्या जांच कराएं? अगर कैंसर के लक्षण दिखते हैं, तो डॉक्टर पूरा बॉडी स्कैन, बायोप्सी और रक्त परीक्षण की सलाह देते हैं। इससे न केवल कैंसर की पुष्टि होती है, बल्कि यह भी पता चलता है कि कैंसर कितनी हद तक फैल चुका है। बायोप्सी को लेकर फैले मिथकों को दूर करते हुए, विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कैंसर फैलता नहीं है, बल्कि सही निदान में मदद मिलती है।

क्या कैंसर दोबारा हो सकता है? कुछ कैंसर दोबारा भी हमला कर सकते हैं, खासकर जो अधिक आक्रामक होते हैं। नियमित जांच कराना और डॉक्टर से समय-समय पर परामर्श लेना इस जोखिम को कम करता है।

धूम्रपान और अल्कोहल से दूरी: तंबाकू, शराब और पान मसाला के सेवन से बचें। पौष्टिक आहार लें: विटामिन और खनिजों से भरपूर संतुलित आहार का सेवन करें। नियमित स्वास्थ्य जांच: समय-समय पर अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर जांच कराते रहें।

कैंसर एक भयावह बीमारी है, लेकिन समय रहते इसके लक्षण पहचानने और उचित उपचार से इसे मात दी जा सकती है। जागरूकता और जीवनशैली में बदलाव हमें इस बीमारी से दूर रखने में सहायक हैं।