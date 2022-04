यूरिन का बदलता रंग होता है कई बीमारियों का संकेत, ऐसे पहचाने गंभीर रोगों का खतरा

आपका शरीर ही नहीं, शरीर से निकलने वाला यूरिन भी आपकी सेहत और बीमारी को बयां करता है। यूरिन का रंग, बदबू या यूरिन के बाद कि स्थिति कई बीमारियों का संकेत देती है। तो चलिए आज आपको यूरिन से जुड़ी कुछ जानकारी दें।

Published: April 08, 2022 12:44:07 pm

शरीर में यूरिन का ज्यादा आना और कम आना दोनों ही बीमारी का संकेत होता है। वहीं, यूरिन का रंग और उसमें बदबू भी बीमारी या किसी अंग की खराबी का संकेत देती है। इसलिए जब भी टॉयलेट जाएं, फ्लश ऑन करने से पहले अपने यूरिन का रंग भी जरूर चेक करें।

Change in urine color is a sign of illness

किडनी से छनकर बारह आने वाला यूरिन शरीर के अंदर का हाल बताता है। तो चलिए जानें कि यूरिन का कैसा रंग सेहतमंद होता है और कौन-कौन से रंग किस बीमारी का संकेत देते हैं।

दिन में कितनी बार यूरिन जाना होता है सामान्य

एक व्यक्ति दिन भर में कितनी बार पेशाब करता है यह भी उसके स्वस्थ या अस्वस्थ होने के बारे में बताता है। यूके एनएचएस की रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है कि दिन में चार से आठ बार और रात में एक बार पेशाब जाना सामान्य होता है।

यूरिन का ऐसा रंग होता है सामान्य

यूरिन का रंग बेहद हल्का पीला हो सकता है, क्योंकि यूरिन में यूरोक्रोम होता है जो हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के यूरिन का रंग पानी की तरह भी हो सकता है, लेकिन बेहद हल्का पीला यूरिन भी नॉर्मल होता है। कई बार दवाओं, चुकंदर, जामुन फवा बीन्स खाने से भी यूरिन का रंग बदल जाता है, लेकिन अगर इन कारणों के अलावा भी अगर यूरिन का रंग बदला दिखाई दे तो समझ लें ये किसी बीमारी का संकेत है।

यूरिन के ये रंग देते हैं बीमारी का संकेत-These colors of urine indicate disease लाल रंग की यूरिन होना- red colored urine

लाल रंग के यूरिन यानी इस यूरिन में ब्लड शामिल है। Express.co.uk की रिपोर्ट के अनुसार यूरिन के लाल रंग का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन, किडनी स्टोन, ब्लड ट्यूमर भी हो सकता है। कई बार लाल रंग का यूरिन भी लीड या मरकरी पॉइजनिंग का संकेत होता है।

नीले या हरे रंग का यूरिन होना- blue or green colored urine

यूरिन का हरा या नीला रंग देखरक आप डर सकते हैं , ऐस रंग तभी होता है जब या तो आपने अधिक मात्रा में कोई उस रंग का फल, फूड लिया हो। कई बार कीमोथेरेपी दवाओं के कारण भी ऐसा होता है। लेकिन अगर कुछ दिनों तक बिना किसी वजह के यूरिन का रंग बदला हुआ रहता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाएं।

डार्क ब्राउन रंग का यूरिन होना- dark brown colored urine

पेशाब का यह रंग आमतौर पर पीलिया का संकेत होता है। साथ ही ये लीवर रोग, ब्लैडर रोग, और पैनक्रियाज से जुड़ी बीमारी के कारण भी होता है। पीलिया होने की वजह हेपेटाइटिस भी हो सकता है। साथ ही अल्कोहोलिक लिवर भी पीलिया की वजह बन जाता है।

बादल जैसा यूरिन- cloudy urine

जब यूरिन का रंग बरसात के मौसम में छाए बादलों की तरह हो जाए तो यह यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी तरह का संक्रमण हो सकता है। तब यूरिन गाढ़ा, बादलदार और अलग दिखाई देने लगता है।

बदबूदार यूरिन -smelly urine

यूं तो पेशाब की गंद कभी अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर यूरिन से अधिक बदबू आने लगे तो इसकी वजह मसालेदार भोजन, लहसुन और कई तरह की दवा हो सकती है। लेकिन अगर इनमें से किसी तरह की चीज का सेवन नहीं किया गया है, तो इसकी वजह पानी का कम सेवन भी हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति को यूरिन इंफेक्शन हो सकता है। यह समस्या अधिकतर डायबिटीज के रोगियों में देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर पेशाब से पॉपकॉर्न की तरह स्मेल आती है तो यह केटोन्स की वजह से भी हो सकता है।

यूरिन के ये संकेत भी बीमारी का लक्षण हैं- these signs of urine are also symptoms of disease

यूरिन के दौरान अचानक शरीर में सनसनी महसूस होती है या फिर पेशाब में अधिक झाग देखने को मिले तो डॉक्टर से संपर्क करें। यूरिन के बाद अगर उस पर चीटें लग रहे तो ये डायबिटीज का संकेत हो सकता है। झागदार यूरिन प्रोटीन का यूरिन में आने का संकेत है।

