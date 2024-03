TB का अंत: क्या नवाचार और निवेश इलाज बन सकते हैं?

जयपुरPublished: Mar 27, 2024 12:01:11 pm Submitted by: Manoj Kumar

Ending TB: Can Innovation and Investment Be the Cure? : टीबी महत्वपूर्ण मृत्यु दर के साथ एक वैश्विक स्वास्थ्य खतरा बना हुआ है। 2025 तक टीबी को खत्म करने की भारत की प्रतिबद्धता प्रगति को दर्शाती है। टीबी अनुसंधान और नवीन उपकरणों के लिए धन उपलब्ध कराना इस बीमारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है।

ट्यूबरक्लोसिस (TB) एक पुरानी और जिद्दी बीमारी है। अनुमानित तौर पर 2022 में 10.6 मिलियन लोग टीबी से बीमार पड़े और इसने विश्व स्तर पर 1.3 मिलियन लोगों की जान ले ली। यह रोग किसी भी अन्य एकल संक्रामक एजेंट से ज्यादा लोगों को मारता है, जो एचआईवी / एड्स और मलेरिया से भी ऊपर है। लाखों लोगों का छूटा या विलंबित निदान, लंबी अवधि और गंभीर दुष्प्रभावों के कारण टीबी के उपचारों का पालन नहीं करना, निवारक उपकरणों तक पहुंच का अभाव, एक प्रभावी टीके की अनुपस्थिति और मौजूदा दवाओं के लिए टीबी बैक्टीरिया का उभरता हुआ प्रतिरोध इन गंभीर आंकड़ों के कुछ कारण हैं।

2030 तक टीबी महामारी को खत्म करने का लक्ष्य Target to end TB epidemic by 2030 संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में सतत विकास लक्ष्य लक्ष्य 3.3 में शामिल होकर 2030 तक टीबी महामारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा। भारत ने 2025 तक उस एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और भी अधिक साहसी प्रतिबद्धता व्यक्त की। तब से, सुधार हुआ है। भारत ने जबरदस्त प्रगति की है। उदाहरण के लिए, देश के प्रयासों के परिणामस्वरूप 2022 में (2015 से) टीबी की घटनाओं में 16% की कमी आई है, जो वैश्विक टीबी की घटनाओं में गिरावट (8.7%) की गति से लगभग दोगुना है। लेकिन आज भी, दुनिया के कई हिस्सों और भारत में, टीबी का अभी भी पुराने उपकरणों का उपयोग करके परीक्षण किया जा रहा है और दशकों पहले विकसित कम प्रभावी उपचारों के साथ इलाज किया जा रहा है। वहां अधिक प्रभावी उपकरणों द्वारा टीबी को जड़ से खत्म करने का अवसर है। हालांकि, इसके लिए धन महत्वपूर्ण है।



यह भी पढ़ें-World TB Day : भारत में नए TB Vaccine पर ट्रायल शुरू भारत दुनिया के 27% टीबी के बोझ का घर होने के कारण इस चौंकाने वाले आंकड़े का एक बड़ा हिस्सा साझा करता है।

दुनिया को टीबी को खत्म करने के लिए ट्रैक पर लाने के लिए। टीबी में निवेश करने में विफलता से 2030 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को बीमारी और मौतों में वृद्धि और उत्पादकता के नुकसान के कारण 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च होने का अनुमान है। हम निष्क्रियता की इस लागत को नहीं उठा सकते। दीवार पर लेखन है: एसडीजी मील के पत्थर के आधे रास्ते के बाद, हम अभी भी टीबी को खत्म करने का सपना देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए निवेश और नवाचार महत्वपूर्ण हैं।



टीबी देखभाल नवाचारों के वित्तपोषण और उन्हें प्रयोगशाला से अंतिम छोर तक लाने की यात्रा ने पाँच महत्वपूर्ण सबक उजागर किए हैं:

हां, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें हमेशा की तरह काम करने के तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें मौजूदा तरीकों की तुलना में तेज, अधिक प्रभावी, किफायती, सुलभ और देखभाल केन्द्र पर किये जाने वाले बेहतर उपकरण लाने की जरूरत है। हमें वंचितों, उपेक्षितों और हाशिए पर पड़े लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। फिर चाहे वह मोबाइल ऐप के माध्यम से हो जो खांसी की आवाज़ के आधार पर टीबी की जांच करता हो या फिर यह एक तेज दवा-प्रतिरोध परीक्षण पीसीआर के माध्यम से हो, हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करके खेल में आगे रहने की आवश्यकता है।



यह भी पढ़ें-TB में खांसी जरूरी नहीं, थकान और बुखार भी हो सकते हैं लक्षण: विशेषज्ञ हां, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें हमेशा की तरह काम करने के तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें मौजूदा तरीकों की तुलना में तेज, अधिक प्रभावी, किफायती, सुलभ और देखभाल केन्द्र पर किये जाने वाले बेहतर उपकरण लाने की जरूरत है। हमें वंचितों, उपेक्षितों और हाशिए पर पड़े लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। फिर चाहे वह मोबाइल ऐप के माध्यम से हो जो खांसी की आवाज़ के आधार पर टीबी की जांच करता हो या फिर यह एक तेज दवा-प्रतिरोध परीक्षण पीसीआर के माध्यम से हो, हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करके खेल में आगे रहने की आवश्यकता है।

